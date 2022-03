E, à quarta, ainda ficaram ucranianos para trás. O que são os corredores humanitários e que papel têm na guerra da Ucrânia?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ceticismo é grande depois dos falhanços dos últimos três dias. Desde sábado que Rússia e Ucrânia anunciam um cessar-fogo temporário que não acontece. O objetivo? Retirar civis das cidades ucranianas sitiadas pelos militares russos. Até esta terça-feira, as palavras não passaram de promessas e, à quarta tentativa para salvar civis dos bombardeamentos, nenhuma das cidades foi ainda totalmente evacuada — entre 720 e 3500 pessoas (há números divergentes) terão saído de Sumy, umas das localidades evacuadas, mas milhares continuam presos e à espera de que parem, efetivamente, os bombardeamentos de corredores humanitários na Ucrânia.

A Cruz Vermelha, que tem mediado o processo, critica os dois lados — Moscovo e Kiev — por não chegarem a um acordo sobre todos os pormenores necessários para transportar os civis em segurança para zonas longe dos bombardeamentos.

Depois da terceira ronda negocial na Bielorrússia, na segunda-feira, onde as delegações ucranianas e russas tentam negociar o fim do conflito, foi anunciada nova pausa nas hostilidades. E aconteceu: nesta terça-feira de manhã, 13.º dia de guerra, começaram a ser divulgadas as primeiras imagens de civis a ser retirados de Sumy. Em seguida, notícias idênticas de Mariupol. Mas o cessar-fogo foi fugaz. Poucos minutos após o seu começo, a Ucrânia acusava a Rússia de voltar a violar o acordo.

Dmitro Kuleba, ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, denunciava a situação no Twitter: “A Rússia mantém 300 mil civis como reféns em Mariupol e impede a evacuação humanitária apesar dos acordos com a mediação da Cruz Vermelha. Uma criança morreu de desidratação ontem. Os crimes de guerra fazem parte da estratégia deliberada da Rússia. Exorto todos os Estados a exigir publicamente: Rússia, deixe as pessoas sair.”

O que são corredores humanitários?

Num cenário de guerra, são zonas seguras por onde se pode transitar mediante determinadas regras. As Nações Unidas consideram-nos zonas desmilitarizadas — mesmo que só por um curto período —, e que devem ser acordados entre as partes envolvidas no conflito (no caso atual, entre a Ucrânia e a Rússia). A ONU costuma ser chamada a fazer parte do processo negocial.

A sua criação está prevista na resolução 45/100 da Assembleia Geral das Nações Unidas (1990), onde se prevê que o Estado afetado por uma crise humanitária seja o principal responsável por pedir assistência, organizá-la e coordená-la no seu território, devendo facilitar a ajuda que possa chegar ao país através de organizações humanitárias.

Para que servem?

Podem ter vários objetivos, mas há dois principais. O primeiro é retirar civis de zonas de conflito armado, assim como pessoas que precisem de assistência médica ou humanitária. No caso da Ucrânia, a meta (que tem falhado nos últimos dias) é levar os habitantes de várias cidades para fora do país, percorrendo uma zona segura, sem que haja o risco de serem atingidos pelos disparos e bombardeamentos das forças militares em conflito.

Os corredores humanitários servem para sair, mas também podem servir para entrar numa zona de conflito armado. Neste segundo caso, cria-se uma passagem segura para que a assistência médica e humanitária, normalmente transportada pela Cruz Vermelha, possa chegar junto das populações atingidas pela guerra, de forma a poderem ter acesso a cuidados médicos ou a bens essenciais, quando há escassez de, por exemplo, água, mantimentos ou energia.

Os corredores humanitários podem servir ainda para observadores das Nações Unidas, associações humanitárias e jornalistas terem acesso a regiões onde crimes de guerra possam estar a ser cometidos.

Quem decide onde são instalados os corredores humanitários?

As Nações Unidas ou a Cruz Vermelha Internacional costumam ter um papel de mediador. No entanto, é fundamental que ambos os lados do conflito estejam de acordo, já que estabelecer uma passagem segura funciona quase como uma pausa na guerra. O horário da suspensão da intervenção militar deve ser definido entre todos, assim como a localização exata do corredor. Também deve ser negociado o que pode (e não pode) ser transportado por quem usa a passagem, já que ela pode ser abusivamente aproveitada para levar armamento ou outros bens que não se enquadrem na ajuda humanitária prestasa aos diferentes lados do conflito.