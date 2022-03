Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia entra esta sexta-feira na terceira semana de conflito armado. Foi no dia 24 de fevereiro que a Rússia invadiu a Ucrânia e abriu as portas a uma guerra sangrenta na Europa que já matou milhares de pessoas (os números variam consoante as entidades que os divulgam, mas o número de civis mortos já se cifra nas várias centenas) e já obrigou mais de 2 milhões de ucranianos a abandonar o país.

Aqui fica um ponto de situação do que se está a passar ao longo do 16.º dia da guerra. Pode seguir os desenvolvimentos ao minuto no liveblog do Observador.

O que se passou durante a noite?

O Conselho Europeu esteve reunido em Versalhes para discutir a situação na Ucrânia. Além de condenar a invasão russa, prometer responsabilizar Moscovo pelos crimes cometidos e assegurar o apoio político, financeiro e humanitário à Ucrânia, o comunicado final dos líderes europeus também deu o pontapé de saída para o longo processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, tal como Zelensky pediu formalmente já durante a guerra. O Presidente lituano já classificou a reunião de Versalhes como uma “noite histórica”.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diz-se “preocupado” com a possibilidade de a Rússia vir a usar armas químicas ou biológicas contra a Ucrânia, depois de Moscovo ter insistido que Kiev está a desenvolver armas desse género com a ajuda do Ocidente em laboratórios ucranianos. “Isto deixa-me realmente preocupado, porque nos temos repetidamente convencido de que se queremos saber quais são os planos da Rússia basta olhar para aquilo de que a Rússia acusa os outros”, argumentou.

Dois soldados ucranianos morreram e seis ficaram feridos, após um ataque das forças russas à cidade de Lutsk. Lutsk e Dnipro foram bombardeadas nas primeiras horas da manhã. Em Dnipro há também registo de pelo menos um morto, na sequência de ataques direcionados a uma região próxima de um jardim de infância e de um prédio de habitação.

A cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, está sem água, depois de ataques do exército russo terem atingido as redes de abastecimento, de acordo com a empresa de gestão de água local.

A Rússia diz que forças separatistas do leste da Ucrânia capturaram a cidade de Volnovakha, na região Donetsk e a norte de Mariupol, que tem estado sob ataque.

A Organização Mundial da Saúde aconselhou as autoridades ucranianas a destruírem todos os agentes patogénicos de alto risco que tivessem nos seus laboratórios públicos, para evitar qualquer contaminação ou disseminação de doenças contagiosas pela população ucraniana em caso de ataques russos.

O Ministério da Defesa britânico acredita que o exército russo está a tentar reposicionar-se para avançar com um novo ataque a Kiev, que deverá acontecer nos próximos dias. No entanto, por agora, “as forças russas continuam a fazer avanços limitados”.

O Congresso norte-americano aprovou formalmente na madrugada desta sexta-feira um pacote de ajuda financeira no valor de 13,6 mil milhões de dólares à Ucrânia.

Ainda nos EUA, a Casa Branca confirmou que Joe Biden vai anunciar esta sexta-feira novas medidas com vista ao isolamento económico da Rússia. Vários meios de comunicação social internacionais têm avançado que Biden deverá anunciar o corte das relações comerciais normais com a Rússia.

Um voo com cerca de uma centena de refugiados ucranianos aterrou em Portugal. Na receção, em Lisboa, a secretária de Estado da Integração e das Migrações disse que Portugal tem 18 mil empregos preparados para os refugiados ucranianos.