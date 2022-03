Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A invasão russa à Ucrânia começou há 15 dias e esta quarta-feira o mundo aguarda pelo primeiro encontro presencial entre dois dos protagonistas do conflito: Dmytro Kuleba e Sergey Lavrov, ministros dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia e da Rússia, respetivamente. O encontro decorrerá em Antália, na Turquia, às 12h00 locais (9h00 de Lisboa). Porém, em território ucraniano a invasão continua a escalar, havendo já tropas russas a 15 quilómetros de Kiev e as sanções e restrições à Federação russa continuam a aumentar.

A informação sobre o que se está a passar no leste da Europa é atualizada ao minuto no liveblog do Observador e está a ser contada pelos enviados especiais do Observador à Ucrânia, Cátia Bruno e João Porfírio.

Ponto de situação: o que aconteceu durante a noite?

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia e da Rússia vão encontrar-se pela primeira vez desde o início do conflito. Dmytro Kuleba e Sergei Lavrov estão esta quinta-feira na Turquia, na cidade de Antália, e terão uma conversa às 9h00 de Lisboa (12h00 locais) acompanhados pelo homólogo turco Mevlut Cavusoglu;

O Congresso norte-americano aprovou um pacote de apoio financeiro de 14 mil milhões de dólares (cerca de 12,67 mil milhões de euros) para ajudar o governo ucraniano. Além disso, o mesmo órgão legislativo aprovou também a proibição de importação de petróleo, gás natural e carvão russos. As votações contaram com o voto favorável da maioria dos congressistas.

Cerca de 35 mil ucranianos foram evacuados através dos corredores humanitários de Sumy, Energodar e de cidades na região de Kiev, segundo números divulgados por Volodymyr Zelenskiy, presidente do país, numa mensagem televisiva;

Esta quinta-feira o Conselho Europeu reúne-se para discutir mais medidas relativamente ao conflito;

Do Japão chegaram novas restrições para o povo russo: as empresas Sony (PlayStation) e Nintendo anunciaram que vão suspender as vendas no país e cessaram todas as exportações para a Rússia;

O governo ucraniano está a preparar uma medida para transferir os seus dados e servidores para outro país devido à invasão russa. Victor Zhora, chefe adjunto do Serviço Estatal de Comunicações Especiais e Proteção de Informações da Ucrânia, afirma que nada está a ser feito, mas a Reuters diz que a medida de prevenção está pronta a avançar caso a Rússia esteja perto de conseguir apreender documentação governamental sensível;

Uma das colunas militares russas para o cerco de Kiev está a 15 quilómetros da capital, na cidade de Brovary;

O governo dos EUA estima que entre cinco mil a seis mil soldados russos terão sido mortos nas últimas duas semanas devido à invasão da Rússia à Ucrânia. A última estimativa que tinha sido avançada apontava para que houvesse três mil vítimas russas. Porém, os números têm de ser interpretados com “cautela”, disse o The New York Times, devido à disparidade da informação avançadas pelas duas partes no conflito.

O que aconteceu durante a tarde?

O ministério da Defesa russo acusa os militares ucranianos de atacar as linhas que fornecem energia a Chernobyl e uma subestação que alimenta a central nuclear de Chernobyl, classificando o ato ucraniano como uma “provocação perigosa”;

O ministério da Defesa britânico afirmou na quarta-feira que a Rússia usou armas termobáricas na Ucrânia falando num “impacto devastador” no local onde são usadas. Estas armas funcionam através de um explosivo interno que usa o oxigénio do ar à sua volta para gerar uma explosão de elevada potência. Além disso, criam uma onda de explosão e as temperaturas que atinge são suficientes para esmagar órgãos internos;

Mais tarde na noite de quarta-feira seria a Casa Branca a deixar um alerta: a Rússia pode mesmo usar armas químicas na Ucrânia. “Devemos estar todos alerta para a Rússia possivelmente usar armas químicas ou biológicas”, disse Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca.

Horas antes, cerca das 19h30 (21h30 em Kiev), terminava o cessar-fogo nas regiões de Mariupol, Kharkiv e nos arredores de Kiev para retirar civis. De acordo com um dos membros da delegação ucraniana envolvido nas negociações de paz, conseguiram sair do país 40 mil pessoas pelos corredores humanitários;

Na Rússia, a Human Rights Watch denunciou detenções “violentas” de milhares de manifestantes anti-guerra frisando que a “escalada da violência policial ilustra a tentativa de silenciar a dissidência”;

O Reino Unido exortou todo o G7 a proibir importações de petróleo russo;

Ainda no Reino Unido, os órgãos de comunicação social começaram a divulgar que há militares ingleses a sair para a frente de guerra na Ucrânia e que podem ser considerados desertores pelo país. Já os ex-soldados, onde se insere o filho de uma deputada do Parlamento britânico, também se estão a mobilizar para ajudar a Ucrânia no terreno e podem chegar a uma centena;

A Finlândia e a Suécia pediram proteção à União Europeia em caso de invasão russa, através de uma carta que as primeiras-ministras endereçaram ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel;

Zelensky deu uma entrevista à Sky News onde voltou a pedir o encerramento do espaço aéreo ucraniano. “Se estão unidos contra os nazis e este terror têm que fechar [o espaço aéreo], não esperem que peça um milhão de vezes. Fechem o espaço aéreo e parem os bombardeamentos”, disse o Presidente ucraniano;

Uma das notícias que Zelensky não queria acabou por chegar poucas horas depois: Os Estados Unidos decidiram não enviar caças para a Polónia. Numa conferência de imprensa o porta-voz do Pentágono justificou a decisão com o receio de que uma “reação russa significativa aumentasse as perspetiva de escalada militar com a NATO”;

Da Rússia, através da agência estatal RIA soube-se que a delegação que está a negociar a paz com a Ucrânia “não vai conceder um único ponto de negociação”;

Outra das informações que chegou da Rússia diz respeito ao ataque à maternidade ucraniana. Os russos não o negaram, mas optaram por apontar o dedo aos “nacionalistas ucranianos” que, alegam, usavam a maternidade para se posicionarem de forma a abrir fogo contra o exército russo;

De volta ao território ucraniano, a Agência Internacional de Energia Atómica anunciou ter ficado sem acesso aos dados de Zaporíjia. Isto depois de já ter tornado público durante a tarde que também havia dificuldades com a central de Chernobyl;

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres condenou o ataque à maternidade em Mariupol classificando-o de “horrível”. “Os civis estão a pagar um preço elevado por uma guerra que não tem nada a ver com eles. Esta violência sem sentido tem de parar”, escreveu no Twitter;

Zelensky voltou a falar sobre o ataque à maternidade, considerando-o um “genocídio” e dirigindo-se aos europeus: “Vocês não são capazes de dizer que não viram o que aconteceu com os ucranianos, o que aconteceu com os moradores de Mariupol. Vocês viram, vocês sabem.”

A UNICEF avançou que mais de um milhão de crianças já saíram da Ucrânia desde o início da invasão Russa;

O autarca de Mariupol avançou que mais de 1.200 civis já foram mortos nos nove dias de cerco à região;

A nível internacional o FMI aprovou um financiamento de emergência de 1,4 mil milhões de dólares à Ucrânia para ajudar no combate contra a Rússia;

Em Portugal, a Embaixada russa falou pela primeira vez desde o início da invasão na Ucrânia pedindo aos portugueses para não confiar “na propaganda ocidental estilo Goebbels” e rejeitando a ocupação do território ucraniano pelos russos: “A verdade é completamente diferente”. Escreve a Embaixada no Facebook que são as forças armadas da Ucrânia — apoiado por grupos “neonazis” — quem está a cometer “crimes contra a humanidade e violações do direito internacional”.

O que aconteceu durante a manhã

A União Europeia fez saber que vai avançar com novas sanções à Rússia e algumas medidas já foram conhecidas e passarão por restrições de viagens e bens congelados para cerca de 100 personalidades russas. Serão também banidos três bancos bielorrussos do SWIFT;

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiro russo, Maria Zakharova, deu uma conferência de imprensa onde disse que a presença de laboratórios biológicos na Ucrânia sob a liderança norte-americana “muda completamente o papel de Washington” e é “um instrumento de ameaça direta à Rússia”. Acusou mesmo os EUA de estarem a fazer um programa de “armamento biológico” na Ucrânia e voltou a avisar o Ocidente sobre o risco de enviarem ajuda militar àquele país;

Na mesma conferência de imprensa, Maria Zakharova repetiu que a intenção da Rússia não é derrubar o Governo da Ucrânia, mas sim “desmilitarizar” aquele país;

Entre as 7h e as 19h de Portugal Continental houve um cessar-fogo em vigor — confirmado durante a manhã de quarta-feira por ambas as partes — para que fosse possível retirar pessoas de algumas das cidades mais afetadas neste conflito. São seis os corredores humanitários cobertos pelo cessar-fogo: Mariupol para Zaporíjia; de Energodar para Zarporíjia; de Sumy para Poltava; de Izyum para Lozova; de Volnovakha para Pokrovsk e de várias cidades nos arredores de Kiev, como Vorzel, Borodyanka, Bucha, Irpin e Hostomel para a capital;

O britânico The Guardian cita o presidente da câmara de Sumy, Oleksandr Lysenko, a afirmar que os corredores humanitários já começaram a funcionar naquela localidade, conduzindo as pessoas em direção a Poltava;