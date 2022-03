Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A repetição das eleições legislativas no círculo eleitoral da Europa decorreu este fim de semana, em formato presencial, e votaram mais portugueses nos últimos dois dias do que em janeiro. O balanço foi feito este domingo por Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades, à Rádio Observador.

Berta Nunes falou de “uma boa notícia”, uma vez que no domingo à noite já tinham sido contados 149 votos, em comparação com os 116 da eleição de janeiro. Quando a secretária de Estado fez este balanço, faltava ainda contar os boletins de seis mesas de voto, de um total de 34 mesas.

A estes votos, incluídos no formato presencial, somam-se os votos por via postal. Neste contexto, os votos são considerados válidos se chegarem a Portugal até ao dia 23 de março, explicou Berta Nunes. “Todos os portugueses que possam votar por via postal, façam-no o mais breve possível”, apelou.

Berta Nunes sublinhou então que os votos enviados por postal serão contabilizados se chegarem depois do dia 12, esclarecendo as dúvidas do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa, que este fim de semana disse estar preocupado com a possibilidade de nova anulação dos votos. Segundo este Conselho, a informação recebida apontava 12 de março como data limite para receber os votos por postal — foram enviados para os círculos da Europa mais de 965 mil boletins.

????️Repetição da votação no Círculo da Europa para a eleição da Assembleia da República ????️Devolva o seu voto com a máxima brevidade.✉️ Não necessita de selo! ????Veja o vídeo com as instruções de votação???? pic.twitter.com/Lcn1reEJUx — N Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) March 8, 2022

Na última eleição, que decorreu em janeiro e que deu a maioria absoluta a António Costa, verificou-se uma mistura de votos válidos e de votos inválidos, o que levou à repetição das eleições no círculo da Europa. Desta vez, garantiu Berta Nunes, “não houve qualquer registo de constrangimento, tudo decorreu normalmente”.