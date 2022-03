Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Artigo em atualização)

O empresário luso-angolano Álvaro Sobrinho está desde as 10h00 desta quinta-feira a prestar declarações nas instalações do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, em Lisboa, por suspeitas de ter burlado cerca de 500 milhões de euros do antigo Banco Espírito Santo de Angola (BESA), em que era presidente, avança a CNN e confirmou o Observador.

Esse valor, aponta o Ministério Público, terá circulado em contas offshore na Suíça e por Portugal, através da compras de imóveis de luxo e como apartamentos no condomínio Estoril-Sol. A sua posição acionista na SAD do Sporting, através da sociedade Holdimo com um investimento de 20 milhões de euros, também está sob suspeita.

Este não é o primeiro processo que coloca Álvaro Sobrinho como suspeito. As suspeitas começara, em 2010 com a compra de seis apartamentos de luxo no Estoril-Sol, lembra a CNN. Em 2011, o Ministério Público abriu um processo por branqueamento de capitais, após denúncia da CMVM, e os imóveis no valor de 80 milhões de euros foram arrestados. Uma decisão que seria depois revertida pelo juiz Rui Rangel no Tribunal da Relação de Lisboa e que foi também questionada no processo crime que este magistrado enfrenta, no âmbito da Operação Lex.