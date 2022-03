Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reiterou este domingo disponibilidade para negociar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Mas avisa que se as tentativas de negociação falharem, o conflito entre os dois países pode levar a uma terceira Guerra Mundial.

“Estou pronto para as negociações com ele [Putin]. Estive pronto nos últimos dois anos. E acho que sem negociações, não podemos acabar com esta guerra”, disse Zelensky, numa entrevista ao jornalista da CNN Internacional Fareed Zakaria.

“Se houver só 1% de probabilidade de parar esta guerra, acho que precisamos de aproveitar a oportunidade”, frisou, acrescentando que a Ucrânia está “a perder pessoas diariamente”.

“As forças russas vieram para nos exterminar, para nos matar. E podemos demonstrar que, com a dignidade das nossas pessoas e do nosso exército, seremos capazes de contra-atacar. Mas, infelizmente, a nossa dignidade não vai preservar vidas”, observou ainda.

Zelensky pede que se use “qualquer formato” de negociação. E avisa: “Se estas tentativas falharem, isso significaria que esta é a terceira Guerra Mundial.”

Na entrevista à CNN, Zelensky foi ainda questionado sobre a intenção expressa por Putin de “desnazificar” a Ucrânia. O presidente ucraniano apelidou as acusações de que há nazis no governo da Ucrânia como uma “piada”. E acusa a Rússia de se estar a comportar em Kiev e Mariupol como o exército nazi se comportou na segunda Guerra Mundial, durante os cercos à capital ucraniana e a Leninegrado.

“Os russos estão a agir da mesma forma que os nazis, neste momento. O que os nazis fizeram — eles bloquearam Kiev e outras cidades, impediram o fornecimento de água e comida. Isto é o que os russos estão a fazer agora. Em Mariupol andam pela cidade a dizer que tudo vai ficar bem. O que estamos a ter em Mariupol e Kiev eles tiveram em Leninegrado. Portanto, quem é o nazi?”, questionou.