Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 27.º dia do conflito na Ucrânia

O mapa do último dia dá conta da continuação dos avanços das tropas russas. Moscovo continua a entrar na Ucrânia através da Crimeia, em direção a Mykolaiv, e a Zaporíjia. As forças do Kremlin têm também usado a fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia e com a Rússia para chegar a Kiev, onde se registaram vários bombardeamentos nos últimos dias.

Sob a ocupação russa estão já as cidades de Melitopol e de Kakhova, no leste da Ucrânia, a central nuclear de Chernobyl e a região de Chernihv, na zona norte do país. Tal como Mariupol, as regiões de Sumy, Kharkihv, Konotop e Chernihv continuam cercadas pelas tropas de Moscovo.

Pode também seguir os desenvolvimentos, minuto a minuto, no liveblog do Observador, que estão também a ser contados pelos enviados especiais do Observador à Ucrânia, Pedro Jorge Castro e João Porfírio.

O que aconteceu durante a noite e madrugada?