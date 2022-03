O ex-bilionário da Forbes que se reúne duas vezes por dia com os comandantes militares: "Putin vê que o Ocidente é medricas"

Sabe se a casa está destruída?

Ninguém sabe. Temos de ter em conta que Mariupol está isolada do mundo há quase 18 dias. Mas as casas nós conseguimos reconstruir, as vidas é que não conseguimos recuperar. Eu tenho um ponto de vista não materialista e preocupo-me mais com a vida das pessoas.

Já lhe morreu algum amigo desde o dia 24 de fevereiro?

Obviamente que tenho muitos. E não sabemos quantos mais terei até ao final, porque lá não existe rede. São parentes, pessoas próximas. Primos, tios, sobrinhas, primas. São pessoas muito próximas. Parte da nossa família. Parte dos nossos amigos. Uma parte sabemos que morreu. Quanto à outra parte dessas pessoas não sabemos de nada, porque não as conseguimos contactar. Sabemos que algumas estão debaixo de destroços de habitações. De outros não sabemos nada, porque não temos rede e os russos estão a fazer tudo para que seja impossível alguém ligar e contar a verdade. Mas além de não terem rede de internet, também não têm eletricidade, nem comida, não têm nada. Esta era a estratégia dos russos, eles fizeram isto de forma propositada. É uma cidade simbólica para a Ucrânia. Tenho aproximadamente 50 pessoas da família em Mariupol. O meu irmão, no quarto dia de guerra, saiu de lá. Mas ainda tenho lá os meus primos, os meus tios e os meus sobrinhos.

“Todos os dias me reúno com os comandantes militares de manhã e à noite”

Como fizeram milhares de outros ucranianos, incluindo deputados, Serhiy Taruta também se juntou aos militares passando a ajudar na defesa territorial de Kiev, tendo acesso a um nível de decisão muito restrito.

Quais são exatamente as suas funções no âmbito da resposta militar ucraniana?

As minhas funções são ajudar a criar uma defesa que seja intransponível pela Rússia, aproveitando a experiência que ganhei na organização de Mariupol em 2014. Logo, a minha função não é andar a correr com a arma, a minha função é ajudar a organização militar a criar um sistema de defesa do território mais adequado do ponto de vista estratégico.

Reúne-se regularmente com os militares?

Sim, todos os dias me reúno com os comandantes militares responsáveis pela defesa de manhã e à noite, para resolver questões relativamente à criação de um sistema que o inimigo não consiga vencer. O facto de na guerra de 2014 já ter lidado com praticamente todos estes comandantes faz com que o contacto pessoal ajude a resolver questões operacionais.

Quantas pessoas aproximadamente se encontram envolvidas nesse círculo restrito?

A responsabilidade pela defesa de Kiev é do Comandante-Chefe das Forças Armadas Terrestres, ele é o responsável pela organização militar. Toda a estrutura terrestre, incluindo até os próprios polícias, se encontra sob a sua alçada.

Essas duas reuniões diárias são online?

Não, realizam-se pessoalmente, e juntam-se cerca de 20 generais, responsáveis pela organização de todas as estruturas militares terrestres. De manhã, também se junta o Supervisor da Administração Militar de Kiev.

Existem pessoas que não são militares nesse círculo restrito?

Além de mim, apenas mais um deputado. É do Comité de Defesa, mas não o posso nomear sem a permissão dele.