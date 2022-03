Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os preços das casas em Portugal subiram 9,4% em 2021, uma aceleração face aos 8,8% do ano anterior, segundo o Índice de Preços da Habitação (IPHab) calculado pelo INE e divulgado esta quarta-feira. O relatório indica, também, que entre outubro e dezembro de 2021, o ritmo de subida dos preços das casas acelerou para 11,6%.

Em termos anuais, o INE salienta que a “subida dos preços foi mais intensa nas habitações existentes (9,6%) do que nas habitações novas (8,7%)”. E transacionaram-se 165.682 casas no país ao longo de todo o ano de 2021, mais 20,5% do que em 2020.

Já na análise trimestral, a taxa de variação homóloga neste índice de preços cresceu uma décima para 11,6%, em relação aos três meses anteriores.

Neste período, o valor das transações totalizou 28,1 mil milhões de euros, traduzindo-se num crescimento de 31,1% comparativamente ao ano anterior. As habitações existentes evidenciaram um aumento de 22,1% e 34,2%, respetivamente, no número e no valor das transações. Relativamente às habitações novas, observou-se um aumento de 12,9% no número de transações e de 21,7% no valor”.

Na repartição entre compradores portugueses e estrangeiros, os dados do INE também permitem ver que “no período compreendido entre 2019 e 2021, o valor das vendas de habitações cujo comprador apresentava o Território Nacional como domicílio fiscal atingiu 64,8 mil milhões de euros (89,8% do total)”.

“A União Europeia e os Restantes Países, enquanto domicílios fiscais dos compradores, registaram montantes semelhantes, 3,8 mil milhões de euros e 3,5 mil milhões de euros”, respetivamente, acrescenta o INE.

