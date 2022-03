Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 32.º dia do conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A guerra na Ucrânia entra este domingo no 32.º dia de conflito armado com os avanços russos sobre o território ucraniano praticamente paralisados, mantendo-se o mapa do conflito igual ao de sábado. A Ucrânia acorda, contudo, na ressaca de um ataque com mísseis de cruzeiro contra a cidade de Lviv, na região ocidental do país, perto da fronteira com a Polónia, país de NATO que Joe Biden visitava na altura das explosões.

O ataque a Lviv aproxima o teatro de operações da fronteira com a NATO e faz aumentar a preocupação com uma escalada do conflito para o nível de guerra mundial. Simultaneamente, as palavras duras de Joe Biden contra Putin acarretam o risco de azedar ainda mais as relações entre Washington e Moscovo.