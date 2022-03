Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ucrânia está preparada para discutir a adoção de um estatuto de neutralidade como parte de um acordo com a Rússia, mas isso teria de ser garantido por uma terceira parte e colocado à discussão através de um referendo. Estas declarações foram produzidas por Volodymyr Zelensky numa conversa com jornalistas russos e cujo conteúdo foi divulgado este sábado, de acordo com a agência Reuters.

A entrevista com jornalistas russos realizou-se através de uma vídeo chamada que durou 90 minutos, mas os órgãos de comunicação social da Rússia foram proibidos de transmitir ou difundir o seu conteúdo pela entidade supervisora da comunicação e das redes sociais, acrescenta a agência.

Um comunicado emitido este domingo, o Roskomnadzor, o serviço federal de supervisão de comunicações, tecnologia da informação e meios de comunicação de massa, deu ordens aos meios de comunicação russos para não divulgarem a entrevista e os seus conteúdos. E acrescentou que tinha aberto um inquérito aos órgãos que participaram na iniciativa para avaliar a legalidade da sua ação. Entre os media que participaram na entrevista coletiva estiveram o site de investigação Meduza e o canal de televisão independente Dozhd.

Falando em russo, o presidente ucraniano respondeu perguntas afirmou que a invasão causou a destruição de cidades onde os habitantes falam russo e frisou que os danos causados são piores do que os provocados pela guerra na Chechénia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Garantias de segurança e neutralidade e um estatuto de país não nuclear. Estamos prontos para fazer estes compromissos. E isto é o ponto mais importante”, declarou Zelensky numa conversa onde afirma também que recusou discutir exigências russas como a desmilitarização da Ucrânia. Já o uso da língua russa na Ucrânia é um tema que aceitou discutir nas negociações.

Esta segunda-feira, as negociações diretas e presenciais entre os dois países deverão ser retomadas na Turquia.