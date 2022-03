Zelensky vê "sinais positivos" nas negociações, mas diz que Ucrânia não é "ingénua": "O inimigo ainda está no nosso território"

Com uma mensagem dirigida ao Ocidente, o Presidente ucraniano avisou “alguns países” — não precisando quais —, dizendo que não devem esperar que as “negociações facilitem o levantamento de sanções contra a Federação Russa”. “A questão das sanções não devem ser consideradas até a guerra terminar, até voltarmos a ter o que é nosso e até restaurar a justiça.” Além disso, Volodymyr Zelensky apelou a que as “sanções sejam intensificadas semanalmente”.

Sobre a eventual retirada das tropas russas em Chernihiv e Kiev, o Presidente ucraniano expressou desconfiança sobre as promessas do Kremlin. “Disseram o mesmo de Chornobaivka”, atirou, preferindo elogiar as forças armadas ucranianas pelas suas “ações corajosas e eficazes que forçam o inimigo a recuar”.

“Não devemos deixar de manter a vigilância. A situação não se tornou mais fácil. A escalada dos desafios não diminuiu. As forças armadas russas ainda tem potencial significativo para continuar os ataques contra o nosso Estado”, enfatizou Volodymyr Zelensky, que salientou que a Rússia ainda tem armas e pessoas suficientes para vencer o conflito. “Por isso, mantemo-nos alerta e não vamos reduzir os nossos esforços defensivos.”

Reagindo ao ataque em Mykolaiv que atingiu um prédio e que fez oito vítimas mortais, o Presidente ucraniano acusou a Rússia de levar a cabo um “ataque hediondo”. “Quando as pessoas estavam a regressar dos seus locais de trabalho”, lamentou Volodymyr Zelensky, que disse que esta ação fez parte das “desnazificação” da cidade por parte de Moscovo, num dia que fez 78 anos desde que a cidade “foi libertada dos invasores nazis”. “Os residentes de Mykolaiv lembra-se. E eles veem que as tropas russas estão a tentar capturar a sua cidade.”