O deputado britânico Jamie Wallis, do Partido Conservador, assumiu ser transexual num post publicado no Twitter na madrugada desta quarta-feira. No comunicado bastante pessoal, o político revela ainda que foi violado, além de ter sido vítima de chantagem.

Os meios britânicos assinalam que Wallis é o primeiro deputado a assumir-se trans e que ainda não é claro quais são os pronomes preferenciais. A confissão terá sido feita após uma reunião de parlamentares onde, segundo o Politico, o primeiro-ministro britânico terá feito uma piada sobre questões trans.

Sharing this very intimate story would have taken an immense amount of courage. Thank you @JamieWallisMP for your bravery, which will undoubtedly support others.

The Conservative Party I lead will always give you, and everyone else, the love and support you need to be yourself. https://t.co/Y7VjQOMgkO

