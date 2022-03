Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A autarquia de Madrid decidiu retirar, esta terça-feira, a insígnia de Chave de Ouro da cidade entregue em 2006 a Vladimir Putin. Praticamente todos os partidos políticos (PP, PSOE, Más Madrid, Ciudadanos e um grupo independente) votaram a favor, à exceção do VOX, noticia esta terça-feira o El País.

Entregue ao Presidente russo aquando de uma visita oficial à capital espanhola há 16 anos pelo autarca Alberto Ruiz Gallardón, a chave de ouro foi dada a Vladimir Putin em jeito de agradecimento ao apoio que concedeu na sequência dos ataques terroristas em 2004.

Agora, os partidos políticos concordaram quase unanimemente em retirar a insígnia ao Presidente russo. “Putin não é uma pessoa que mereça esse reconhecimento”, comentou a porta-voz do Más Madrid, Rita Maestre. Do lado do PSOE e do Ciudadanos, a iniciativa também foi apoiada.

Por seu turno, o PP mostrou reticência sobre o seu sentido de voto, mas acabou por votar a favor da retirada da insígnia. Já o VOX votou contra. O porta-voz do partido de direita nacionalista, Javier Ortega Smith, acusou Vladimir Putin de ser um “tirano comunista”, mas não apoiou a retirada da chave e ouro “porque não foi entregue” ao Presidente russo, “mas antes ao povo russo”.

Outra das propostas do Más Madrid, que foram aprovadas, passa pela garantia de escolarização a crianças ucranianas que cheguem à cidade e o direito à habitação às famílias carenciadas. O partido de esquerda também propôs ao governo espanhol para que os refugiados tenham acesso aos bens dos oligarcas russos na capital.

Através um acordo com um governo central, a cidade de Madrid prevê que, numa visita oficial a um chefe de Estado, lhe seja entregue a chave de cidade. Em 2007, a capital entregou a insígnia ao líbio Muammar al Gaddafi.