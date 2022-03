Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era um cenário praticamente inevitável: depois de falhar o apuramento para o Mundial 2022, ao perder nas grandes penalidades com o Senegal no jogo decisivo, Carlos Queiroz anunciou que está de saída da seleção do Egito. Ainda esta terça-feira à noite, nas redes sociais e sem grandes comunicados oficiais, o treinador português disse que “o sonho acabou”.

Dream is over

We try our best but today was not enough.

From the bottom of my heart my gratitude to Egypt Federation for this honor of coaching the National Team.

To all my players and my staff, my recognition and humble thank you so much. You will be always in my heart. (…) — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) March 29, 2022

“Demos o nosso melhor hoje mas não foi suficiente. Do fundo do meu coração, deixo a minha gratidão à Federação do Egito por me ter dado a honra de orientar a seleção. A todos os jogadores e ao meu staff, fica o meu reconhecimento e um obrigado humilde. Vão ficar para sempre no meu coração. Foi um privilégio trabalhar e ser apoiado por tantos profissionais dedicados e capazes e amigos maravilhosos. Sem vocês, nada seria possível na minha vida. Estou muito orgulhoso de vocês, rapazes. Os meus melhores desejos e enorme gratidão a todos os adeptos egípcios. Para o futuro”, escreveu Queiroz.

Depois de vencer o Senegal na primeira mão do playoff, com uma vitória por 1-0 no Cairo, o Egito perdeu a segunda mão pelo mesmo resultado e não evitou a ida até às grandes penalidades devido ao empate na eliminatória. Aí, os senegaleses foram mais fortes — até Salah falhou o penálti — e carimbaram o apuramento para o Qatar. De recordar que, no início de fevereiro, o Egito perdeu a CAN para o Senegal também no recurso a grandes penalidades.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Carlos Queiroz, de 69 anos, chegou à seleção do Egito em setembro do ano passado, menos de um ano depois de ter deixado a Colômbia. Ao falhar o apuramento para o Qatar, o treinador português falhou também o quinto Campeonato do Mundo da carreira e o quarto consecutivo, números que o deixariam apenas atrás do brasileiro Carlos Alberto Parreira, que esteve em seis Mundiais.