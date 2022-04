Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois da pausa para as seleções, regressa o campeonato. A jornada 28 abre com jogo grande, o duelo entre Sporting de Braga e Benfica na Pedreira do Minho. Praticamente fora da luta pelo título, aos encarnados resta a também difícil hipótese de chegar ao segundo lugar e ao apuramento direto para a próxima edição da Liga dos Campeões, enquanto ainda participa na edição deste ano, já que o jogo no Minho antecede a primeira mão dos quartos de final e a receção ao todo-poderoso Liverpool. Já o Sporting de Braga tem o quarto lugar seguro por uns curtos 3 pontos e tem nesta partida o perigo iminente de ver o Gil Vicente aproximar-se. Um jogo que não pode perder e a Rádio Observador traz-lhe as emoções ao minuto numa Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

Depois das 19h30, contamos com o olhar clínico e a poesia do comentário de Gabriel Alves, autor do podcast A Força da Técnica e a Técnica da Força. De olhos postos na equipa de arbitragem temos o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do Sem Falta. E na bancada virtual temos os comentários do adepto encarnado Pedro Azevedo, autor do podcast Segundo Poste.

A emissão especial tem a coordenação do Vicente Figueira e de olhos postos no Estádio Municipal de Braga vão estar o Ricardo Loureiro e o João Pedro Vieira.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.