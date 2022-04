Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Elon Musk, patrão da Tesla e um dos homens mais ricos do mundo, revelou esta segunda-feira que acumulou uma participação acionista de 9,2% na rede social Twitter. A notícia está a fazer as ações do Twitter dispararem mais de 25% no pré-mercado do Nasdaq.

A informação é oficial e foi revelada num documento submetido junto da SEC, a Securities and Exchange Commission. Segundo o documento, Musk detém 73.486.938 ações do Twitter, o que corresponde a uma participação de 9,2%.

Na semana passada, Elon Musk – um ávido utilizador do Twitter – tinha dito que estava a “ponderar seriamente” a criação de uma nova rede social. Foi um comentário que veio na sequência de uma sondagem que o próprio Elon Musk lançou no Twitter para perceber se os seus seguidores achavam que esta rede social cumpre “rigorosamente” o princípio da liberdade de expressão, um valor “essencial para uma democracia saudável”.

“As consequências desta sondagem serão importantes. Por favor, vote com responsabilidade”, afirmou Musk. O resultado da sondagem? Mais de 70% dos votantes disseram que não, o Twitter não cumpre escrupulosamente esse princípio.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Elon Musk tem mais de 80 milhões de seguidores na plataforma Twitter e, embora esta participação acionista seja descrita como uma “participação passiva”, a valorização súbita das ações é um sinal de que os investidores acreditam que este investimento não ficará por aqui.

“Musk pode tentar assumir uma atitude mais agressiva, em relação ao Twitter. Isto pode, eventualmente, levar a algum tipo de aquisição total”, afirma o analista Dan Ives, analista da Wedbush, citado pela CNBC.