Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rossgram, uma aplicação onde a partilha de fotos é a principal funcionalidade, com uma barra de destaques idêntica à das histórias e com um logótipo semelhante ao Instagram (até nas cores): é esta a nova aplicação que vai substituir a rede social da Meta, na Rússia.

Embora ainda não esteja disponível para a população russa, uma versão beta da aplicação foi disponibilizada para possíveis investidores no dia 28 de março, conta o Moscow Times. As ferramentas da nova rede social assemelham-se às do Instagram — a aplicação norte-americana foi bloqueada no dia 14 de março naquele país –, mas este novo modelo russo contará com novas funcionalidades, explica a equipa do Rossgram citada pelo jornal russo.

O meu colega Kirill Filimonov e o nosso grupo de programadores já estavam prontos para este desenrolar de acontecimentos e decidiram não perder a oportunidade de criar um análogo russo de uma rede social popular apreciada pelos nossos compatriotas”, explicou, de acordo com a Euronews, Alexander Zobov, diretor de relações públicas da aplicação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Rossgram irá contar com uma funcionalidade para angariação de fundos, e vai dar aos criadores de conteúdo a capacidade de publicarem produtos premium, acessíveis apenas mediante pagamento.

Além do Rossgram, a Rússia está a desenhar uma aplicação que substituirá a Google Play — NashStore, em russo “A Nossa Loja” — e que tem lançamento previsto para 9 de maio. O sistema de pagamento será feito com recurso ao Mir, uma alternativa no país aos sistemas Visa ou Mastercard.

Grustnogram, a rede social de protesto

E esta não será a primeira rede social a surgir na Rússia desde o início da guerra na Ucrânia. A Grustnogram é outro exemplo, que surgiu por motivos totalmente diferentes, mas que tem também semelhanças ao Instagram.

Esta aplicação, que já está em funcionamento, permite apenas aos russos publicarem fotografias a preto e branco, uma forma de “luto” perante o isolamento da Rússia. “Estamos ainda mais tristes pela completa m**** que é por vezes disponibilizada como substituta”, disseram ao The Guardian os criadores do Grustnogram, cuja tradução em português é “Tristezagram”.

“Estamos bastante tristes por tantos serviços bons e populares, por diferentes razões, estarem a interromper as suas operações na Rússia”, explicaram ainda.

No dia 21 de março, tanto o Facebook como o Instagram, duas redes sociais pertencentes à empresa Meta, foram banidas da Rússia por “extremismo”. Os cidadãos que utilizem estas aplicações, contudo, não são responsabilizados, uma vez que “a utilização dos produtos da Meta por indivíduos e entidades jurídicas não deve ser considerada como participação em atividades extremistas”, adiantou na altura o porta-voz do Ministério Público russo.