Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As redes sociais Facebook e Instagram foram banidas, com “efeito imediato”, da Rússia por “extremismo”.

Segundo a agência de notícias estatal russa TASS, a decisão foi tomada esta segunda-feira, por um tribunal de Moscovo, que considerou as atividades da Meta, empresa que detém as duas redes sociais, como “extremistas” e baniu as duas plataformas do país “com efeito imediato”.

Facebook et Instagram interdits en Russie pour "extrémisme" (agences) #AFP pic.twitter.com/OgVuKcxrjh — Agence France-Presse (@afpfr) March 21, 2022

Esta decisão, contudo, não abrange o WhatsApp, também detido pela Meta e os cidadãos que usem as redes sociais banidas não serão responsabilizados. “A utilização dos produtos da META por indivíduos e entidades jurídicas não deve ser considerada como participação em atividades extremistas”, adiantou ainda o porta-voz do Ministério Público russo.

Com esta decisão, a Meta fica impedida de fazer negócios na Rússia.

A Rússia já tinha restringido parcialmente o Facebook, no dia 25 de fevereiro — um dia após a invasão à Ucrânia — depois de a rede social ter limitado as contas de vários meios apoiados pelo Kremlin.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já o Instagram foi bloqueado a 14 de março, depois de o governo russo ter acusado a rede social de espalhar apelos à violência contra os russos devido ao conflito.