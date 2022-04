Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O presidente da câmara municipal do Porto, Rui Moreira, vai levar à Assembleia Municipal uma proposta para que a autarquia portuense deixe de fazer parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). A informação é avançada pelo Jornal de Notícias, que cita um “documento a que teve acesso” em que a intenção é anunciada.

No documento, Rui Moreira explica a proposta acusando a ANMP de “manter uma postura de cumplicidade e total conivência com as medidas adotadas pela administração central” relativamente ao processo de descentralização, ignorando as pretensões e exigências dos municípios.

A ANMP é atualmente presidida por Luísa Salgueiro. A presidente socialista da câmara municipal de Matosinhos sucedeu ao também socialista (e histórico do PS) Manuel Machado, que foi presidente da câmara municipal de Coimbra durante quase duas décadas (primeiro entre 1990 e 2001, depois entre 2013 e 2021).

No documento citado pelo JN, Rui Moreira acusa a organização de “total fracasso” no desempenho de “funções que lhe estão estatutariamente atribuídas” e de “absoluto boicote” aos municípios por ter feito “acordos com o Governo sem ouvir os municípios e sem estar para tal mandatada, ignorando os seus interesses e preocupações legítimas”.

Já em 2018 Rui Moreira levara à Câmara Municipal do Porto uma proposta (que foi aprovada) para desvincular a autarquia das decisões da ANMP, devido ao acordo de descentralização entre ANMP e Governo. E criticara a ANMP, em declarações prestadas após uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Dissera: “À ANMP não lhe competia caucionar politicamente um acordo com o qual os municípios não estavam de acordo”.

Há menos de um mês, a ANMP teve um encontro com autarcas da Área Metropolitana do Porto. Depois de ouvir as preocupações de estes autarcas, o secretário-geral da organização, Rui Solheiro, prometeu “chamar a atenção” do Governo “para os problemas que existem” mas manifestou confiança “de que vai haver por parte do Governo compreensão e forma de arranjar saídas que permitam resolver os problemas”.

Já este mês, a presidente da ANMP, Luísa Salgueiro, defendeu publicamente que “é imprescindível” que o Governo reveja critérios da delegação de competências para que não haja um “agravamento da situação financeira das autarquias” — ou seja, para que não transfira competências para as autarquias sem lhes dar meios financeiros correspondentes. “Não podemos manter o poder todo concentrado em Lisboa. Não podemos ter um discurso regionalista e, por outro lado, num momento em que é possível aceitar competências, dizer que não. Nós queremos a descentralização, queremos as novas competências” mas com meios, apontou então.

Em dezembro do ano passado, a ANMP aprovou em congresso uma proposta que defendia o aprofundamento da descentralização de competências e que alertava para fragilidades do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).