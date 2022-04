Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Desde que as tropas russas invadiram a Ucrânia, a 24 de fevereiro, quase mil veículos militares já foram capturados pelos ucranianos.

Alguns destes veículos são abandonados pelas tropas russas e recolhidos depois por civis ucranianos — alguns rebocados, inclusive, com recurso a tratores. Outros são capturados pelas forças ucranianas e um deles, apreendido recentemente, tem um potencial estratégico muito superior ao de um tanque: um veículo-radar do exército russo, denominado SNAR-10M1, que pode detetar tanques e peças de artilharia a uma distância de até 40 quilómetros.

Tudo aconteceu, no início deste mês, perto de Chernihiv, a cerca de 100 quilómetros de Kiev, quando as forças especiais do exército ucraniano realizaram uma emboscada, na zona do rio Desna, a um comboio de veículos militares russos. Cerca de 30 elementos dos comandos do exército ucraniano, segundo a Forbes, utilizaram lanchas para desembarcar perto da coluna. Os veículos estavam atolados e, por isso, teriam sido abandonados pelas tropas russas.

A tropa ucraniana capturou, além do veículo-radar, e de outros dois veículos, um tanque MT-LB e dois veículos blindados BTR, conta o El Español. Retirados da lama com a ajuda de tratores, os quatro veículos foram integrados no exército ucraniano.

#Ukraine: Captures by UA forces in a few days ago after an attack; a SNAR-10M1 battlefield surveillance radar, an MT-LB, a BTR-MDM "Rakushka", and a BTR-D. pic.twitter.com/kgkMxH0Ocu — ???????? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 4, 2022

Este radar móvel, cuja primeira versão foi criada na década de 1970, é adaptado do tanque MT-LB, tem capacidade para transportar quatro pessoas e demora cerca de cinco minutos para montar e ativar. O veículo possui uma cobertura blindada de aço que protege os seus ocupantes de armas ligeiras e de estilhaços de projéteis. Usado como intermediário no reconhecimento do poder de fogo inimigo, o armamento do veículo é apenas uma a uma metralhadora PKT.

A estação [SNAR-10M1] foi desenhada para reconhecimento de alvos móveis terrestres e aéreos”, explicou o ministério da Defesa da Rússia. “É capaz de detetar equipamento e soldados inimigos, assim como projéteis inimigos a uma distância entre 200 metros e 40 quilómetros.”

O dispositivo possui ainda um sistema de navegação autónomo com mapas digitais do terreno e ainda um outro sistema de navegação por satélite alternativo ao GPS, criado pela União Soviética.