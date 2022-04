Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Elon Musk, patrão da Tesla e um dos homens mais ricos do mundo, anunciou esta quinta-feira que lançou uma oferta pública para comprar a totalidade do capital do Twitter, por 54,20 dólares por ação, em dinheiro – ou seja, uma avaliação de 43 mil milhões de dólares (quase 40 mil milhões de euros). Se conseguir, o objetivo é tirar a empresa de bolsa e poder fazer “as mudanças que têm de ser feitas” numa rede social onde o empresário vê um potencial “extraordinário“.

O anúncio está a fazer as ações do Twitter dispararem mais 13% no pré-mercado, para 51 dólares por ação. Elon Musk garante que não irá aumentar o preço que está a oferecer pelas ações: “esta é a minha melhor oferta – e é definitiva“.

A oferta pública de aquisição surge algumas semanas depois de Elon Musk ter informado que tinha comprado cerca de 9,2% do capital do Twitter, um anúncio ao qual se seguiram vários avanços e recuos sobre se o patrão da Tesla ia ou não juntar-se à administração da empresa que gere a rede social.

(Em atualização)