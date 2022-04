A autarquia de Mariupol afirmou, esta quinta-feira, que até nove mil corpos de residentes na cidade podem estar enterrados em Manhush, uma cidade a aproximadamente 20 quilómetros da localidade que atualmente se encontra cercada pelas forças russas.

De acordo com o Kyiv Independent, existem “imagens de satélite” da empresa norte-americana Maxar Technologies, que provam a existência de uma “vala comum”, em que podem estar enterrados entre três a nove mil pessoas.

A empresa dos EUA também subscreve esta versão, sublinhando que “uma revisão das imagens de satélites do meio de março até meio de abril indicam a expansão de uma nova série de sepulturas, que começou entre 23 a 26 de março e continuou a expandir-se nas últimas semanas”.

Adicionalmente, a Maxar salienta que “sepulturas estão alinhadas em quatro secções (medindo aproximadamente 85 metros) e contêm mais de 200 corpos”. “Os ocupantes cavaram trincheiras com profundidade de 30 metros e estão a usar camiões para trazer os corpos” para as valas, denuncia, por sua vez, a autarquia.

