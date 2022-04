Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, garante que “a batalha continua” em Mariupol, cidade que “continua a resistir” apesar do cerco russo que dura há semanas. Também esta sexta-feira, a ONU admitiu que podem ter ocorrido “crimes de guerra” na Ucrânia, falando em “execuções sumárias” em Bucha.

Estes são alguns dos principais destaques das últimas horas. Eis o que se sabe nesta altura, no 58º dia de conflito na Ucrânia.

O que aconteceu durante a manhã?

Um avião militar ucraniano caiu no sul do país. As autoridades locais confirmam que há vítimas mortais, mas sem indicar um número ao certo.

A ONU admitiu esta manhã que as ações da Rússia na Ucrânia “podem constituir” crimes de guerra, de acordo com informações avançadas pela AFP.

A missão da ONU enviada a Bucha, a cidade em que a Ucrânia diz ter havido um “massacre” infligido pelos russos, perto de Kiev, diz ter provas de que 50 civis foram mortos lá, incluindo através de “execuções sumárias”.

Ainda há 50 mil pessoas que continuam presas na cidade cercada de Mariupol, segundo as contas do governo ucraniano. À Sky News, a vice primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, adiantou que a missão de retirar civis da cidade “não está cumprida”.

O Papa desistiu de viajar para Kiev, para não colocar em risco o fim da guerra, e também não se irá encontrar com o patriarca ortodoxo russo Cirilo, apesar do seu bom relacionamento, noticiou hoje o jornal La Nación. “De que serviria o Papa ir a Kiev se a guerra continuar no dia seguinte?”, questionou o Papa.

O que aconteceu durante a noite e madrugada?

Apesar de as forças russas terem, ainda na quinta-feira, terem afirmado que Mariupol tinha, finalmente, sido “libertada”, a Ucrânia discorda. “A batalha continua: no sul e no leste do nosso país, as forças de ocupação continuam a fazer tudo para ter alguma razão para falar de, pelo menos, algumas vitórias”, comentou o Presidente ucraniano, desvalorizando a declaração de vitória feita pela Rússia.

Não foram abertos corredores humanitários hoje na Ucrânia. A vice-primeira ministra ucraniana anunciou que não foram abertos corredores humanitários hoje na Ucrânia devido “ao perigo dessas rotas”.

A invasão russa da Ucrânia já terá provocado a morte a 208 crianças e ferido mais 386, segundo dados atualizados esta sexta-feira pelo parlamento ucraniano.

Surgiram novas imagens de satélite da empresa Maxar Technologies, vistas numa sequência entre 23 de março e 3 de abril, que mostram a evolução do que parece ser uma vala comum gigante em Manhush, cidade a 20 quilómetros de Mariupol.

Vladimir Putin “ainda pode vencer esta guerra“ se usar as suas forças “de forma inteligente”, diz um responsável político (ocidental) que falou com a Sky News.