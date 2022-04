Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Elon Musk tem mais de 85 milhões de seguidores no Twitter, rede social que criticou e que utilizou ao longo dos anos para se exprimir. Na segunda-feira, o bilionário chegou a acordo com a administração da empresa para a compra da plataforma por 44 mil milhões de dólares.

O patrão da Tesla quer mudar o Twitter, combatendo as contas falsas, terminando com a política de moderação de conteúdos e afastando-se de um modelo de negócios com receitas baseadas principalmente na publicidade. Na segunda-feira, Elon Musk disse que esperava que até os críticos continuassem a utilizar a rede social. De elogios a críticas, de figuras da política a músicos. Quem é que já reagiu ao acordo entre Musk e o Twitter?

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

O cofundador do Twitter Jack Dorsey mostrou ser um verdadeiro fã de Musk ao escrever, numa sequência de tweets, que apesar de não acreditar que alguém “deva possuir ou administrar” a rede social, o bilionário “é a única solução” em que confia.”O Twitter como empresa tem sido sempre o meu único problema e o meu maior arrependimento. Tem sido propriedade de Wall Street e do modelo publicitário”, disse.

“Eu confio na sua missão de ampliar a luz da consciência”, acrescentou nas publicações em que colocou a música dos Radiohead “Everything Is in the Right Place” (“Tudo está no lugar certo”, em tradução livre).

In principle, I don’t believe anyone should own or run Twitter. It wants to be a public good at a protocol level, not a company. Solving for the problem of it being a company however, Elon is the singular solution I trust. I trust his mission to extend the light of consciousness. — jack⚡️ (@jack) April 26, 2022

O também cofundador da rede social Biz Stone publicou um meme em que mostra como a liderança do Twitter mudou. Na imagem de “como começou” veem-se os líderes originais da rede social. Na fotografia do “como vai” está Elon Musk.

How it started. How it's going. pic.twitter.com/GfMNLTdw8o — Biz Stone (@biz) April 25, 2022

Jeff Bezos, o “rival” de Musk, levantou dúvidas sobre o papel da China no mediático negócio. Partilhando um tweet de um jornalista do The New York Times, o fundador da Amazon questionou se o governo de Pequim “acabou de ganhar um pouco de influência” com a compra.

O investidor de criptomoedas Cameron Winklevoss disse que era “inevitável” que o patrão da Tesla e da SpaceX comprasse o Twitter. O irmão gémeo do norte-americano, Tyler Winklevoss, também comemorou o acordo escrevendo que era um “grande dia para a liberdade de expressão”.

In retrospect, it was inevitable. @elonmusk just bought Twitter. — Cameron Winklevoss (@cameron) April 25, 2022

Funding secured. @elonmusk buys Twitter. It's confirmed. Congratulations. A great day for free speech. — Tyler Winklevoss (@tyler) April 25, 2022

Ao contrário dos irmãos gémeos, Mark Cuban, investidor que marca presença no Shark Tank dos EUA, mostrou-se “muito surpreendido”. Ainda assim, evidenciou que será “divertido” ver o que Musk fará no futuro.

Twitter’s SMB marketing is brutal. They should be and could be doing a lot more. Will be interesting to see what @elonmusk does and what he cares about. He has some real interest expenses to pay. https://t.co/HwJOTz5UtV — Mark Cuban (@mcuban) April 25, 2022

Marc Andreessen, co-fundador de Andreessen Horowitz, considerado um dos principais fundos de capital de risco dos EUA, partilhou vários memes sobre o acordo, incluindo um baseado na série “The Office” em que Musk aparece sorridente a apontar para um quadro que diz “Dono do Twitter” ao invés da frase inicial “Constrói o teu próprio Twitter”.

WHO DID THIS pic.twitter.com/M7mIOr1hLm — Marc Andreessen (@pmarca) April 25, 2022

Na política, o governador do Texas Greg Abbott pediu ao patrão da Tesla para que levasse os principais escritórios do Twitter para aquele Estado dos EUA para que se juntassem à Tesla e à SpaceX.

.@elonmusk. Bring Twitter to Texas to join Tesla, SpaceX & the Boring company. — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 25, 2022

Alguns democratas pediram mais responsabilidade e alertaram que o acordo entre Musk e o Twitter é “perigoso para a democracia”. A senadora Elizabeth Warren escreveu que “os multimilionários como Elon Musk jogam com regras diferentes dos outros e acumulam poder para o seu próprio ganho”.

This deal is dangerous for our democracy. Billionaires like Elon Musk play by a different set of rules than everyone else, accumulating power for their own gain. We need a wealth tax and strong rules to hold Big Tech accountable. — Elizabeth Warren (@SenWarren) April 25, 2022

Os republicanos, por sua vez, acusaram várias vezes a rede social de preconceito contra as visões das políticas de direita. E, por isso, aplaudem a perspetiva de Elon Musk, que quer que a rede social tenha um algoritmo de código aberto. A senadora republicana Marsha Blackburn disse que o acordo representava um dia encorajador para a liberdade de expressão, mostrando-se “esperançosa” e a favor da compra de Musk. “Hoje é um ótimo dia para a liberdade de expressão”, tweetou também o deputado norte-americano Jim Jordan.

Today is an encouraging day for freedom of speech. I am hopeful that Elon Musk will help rein in Big Tech’s history of censoring users that have a different viewpoint. — Sen. Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) April 25, 2022

Today’s a great day for free speech. Reacting to @elonmusk’s purchase of Twitter with @ClayTravis and @seanhannity on Fox News at 9:05 p.m. ET. Tune in! — Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) April 26, 2022

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, recusou-se a comentar diretamente o acordo, mas disse que o Presidente dos EUA “há muito fala sobre as suas preocupações relativamente ao poder das redes sociais, incluindo o Twitter e outras, para espalhar desinformação”, avança a Reuters.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, parece não ter gostado das últimas novidades relativamente ao negócio do patrão da Tesla e reagiu a um artigo que explicava como desativar a conta do Twitter escrevendo “boa matéria”.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente, defendeu, no entanto, Elon Musk dizendo que o bilionário “não censurou ninguém” e deixa críticas a forças políticas de esquerda: “A esquerda não aguentaria um dia de direita”.

.@elonmusk não censurou ninguém. Pelo contrário,vários estão voltando para o Twitter. Mas bastou o novo dono prometer liberdade de expressão que alguns já se vão. A esquerda não aguentaria um dia de direita. *Tweet de @DonaldJTrumpJr: “esse sozinho já valeu os USD 44 bi”. pic.twitter.com/PmEYNq6SsN — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) April 26, 2022

A National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), associação que luta contra a discriminação racial, emitiu um comunicado em que lembra ao próprio Elon Musk que a liberdade de expressão é “maravilhosa” e o discurso de ódio “inaceitável”. “Desinformação, má informação e discurso de ódio NÃO TÊM LUGAR no Twitter”, lê-se na nota publicada num tweet.

NAACP statement: "Mr. Musk: free speech is wonderful, hate speech is unacceptable. Disinformation, misinformation and hate speech have NO PLACE on Twitter. Do not allow 45 to return to the platform. Do not allow Twitter to become a petri dish for hate speech." — Kyle Griffin (@kylegriffin1) April 25, 2022

O escritor e produtor norte-americano Mike Drucker, conhecido pelo seu trabalho no The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon, assegurou em jeito de brincadeira que existia uma coisa que Elon Musk não poderia modificar. “Elon Musk pode mudar o Twitter, mas há uma coisa que ele não pode mudar: a nossa dignidade (nunca tivemos isso)”, escreveu.

Elon Musk might change Twitter, but there’s one thing he can’t change: Our dignity (we never had that) — Mike Drucker (@MikeDrucker) April 25, 2022

Mais recatado a dar a sua opinião foi o ator Mark Hamill, conhecido por interpretar Luke Skywalker na saga Star Wars, que garantiu que se vai manter no Twitter pelos seguidores “independentemente de quem é o dono”. “Fico para interagir convosco, ouvir diversas opiniões e para travar a luta! (também para continuar aqueles tweets loucos por que sou conhecido)”, lê-se também na publicação.

No matter who owns it, no matter who's on it, I'm staying to engage with you, listen to diverse opinions & to keep fighting the good fight!

(also, to keep posting the inane tweets I'm known for)#TwitterTenacity — Mark Hamill (@MarkHamill) April 25, 2022

No mundo da música, Kevin Jonas — da banda Jonas Brothers — questionou se seria agora o momento em que os utilizadores do Twitter receberiam finalmente uma das funcionalidades que mais pedem: um botão que permita editar os tweets depois de estarem publicados. A cantora Ellie Goulding optou por pedir que o “drama” fosse ignorado, alertando os seus seguidores para prestarem atenção a uma publicação de António Guterres sobre as alterações climáticas.

Will we now get the edit tweet option? — kevin jonas (@kevinjonas) April 25, 2022

Ignore the drama, pay attention to this instead https://t.co/eoi2tGkYeP — Ellie Goulding (@elliegoulding) April 25, 2022

Nem só de figuras públicas foram feitas as reações ao acordo entre Elon Musk e o Twitter. Os utilizadores da rede social também tiveram uma palavra a dizer, com muitos a recorrer a memes para brincar com o preço oferecido pelo bilionário — 44 mil milhões de dólares.

Elon Musk buys Twitter for $44 billion while I'm looking for a house like… pic.twitter.com/0oGpvis0jv — Backpacks, Controllers, and Ryan (@BkpksandCtrls) April 25, 2022

I can think of a million other things I could spend $44 billion on and the bird app isn't one of them. — ???? ???? ℂ (@jac315ecu) April 25, 2022

O patrão da Tesla diz ser “absolutista da liberdade de expressão” e por isso acredita que a política de moderação de conteúdo do Twitter tem que ser alterada. Para Musk, os utilizadores não deveriam ser banidos permanentemente da rede social. Várias pessoas brincaram, por isso, com o regresso daqueles que têm as contas bloqueadas.

Suspended accounts coming back after Twitter takeover by Elon Musk pic.twitter.com/yCYN1l6DjF — MB ???? (@MadridBaIIers) April 25, 2022

Quase tudo o que Elon Musk coloca no Twitter dá que falar. O acordo entre a rede social e o bilionário não foi uma exceção. “A reação extrema de anticorpos daqueles que temem a liberdade de expressão diz tudo”, disse esta terça-feira Musk em resposta às críticas que tem recebido.