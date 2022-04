Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A fabricante de drones DJI Technology Co anunciou esta quarta-feira que suspenderá temporariamente os seus negócios na Rússia e na Ucrânia. Esta é a primeira grande empresa chinesa a interromper as vendas para a Rússia desde o início da guerra, em fevereiro.

O objetivo da produtora de drones com a medida é garantir que os seus produtos não são usados no combate entre Moscovo e Kiev. “A DJI abomina qualquer uso dos nossos drones para causar danos e vamos suspender temporariamente as vendas nesses países para ajudar a garantir que ninguém utiliza os nossos drones em combate”, refere a empresa em comunicado, citado pela agência Reuters.

Um porta-voz da empresa chinesa afirmou que a suspensão dos negócios serve “não para tomar uma posição sobre algum país, mas sim para fazer uma declaração sobre os princípios da empresa”.

A DJI Technology Co, referida como uma das maiores fabricantes mundiais de drones industriais e de consumo, foi acusada por Kiev de fornecer dados à Rússia sobre a capacidade militar da Ucrânia. A empresa disse, em março, que as acusações eram “totalmente falsas”.

Contrastando com as muitas empresas ocidentais que saíram da Rússia para marcar uma posição contra a invasão da Ucrânia, as empresas chinesas continuaram a operar no mercado russo. Esta posição está em linha com a de Pequim, que se abstém de fazer críticas a Moscovo sobre a guerra.