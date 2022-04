Como atacam os drones topo de gama que ajudam a Ucrânia e se tornaram um símbolo da resistência

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O papel dos drones na guerra na Ucrânia tem sido tão marcante que já existe uma música a falar de um desses aparelhos de origem turca, o Bayraktar TB2. Há vídeos da orquestra militar ucraniana a cantar este ‘hino’ e de civis a cantarem e a dançarem ao som desta canção, num protesto contra as tropas russas. E, espante-se, até já há uma página da Wikipedia dedicada a esta música.

The video you didn't know you needed:#Ukraine's military orchestra performing the song "Bayraktar" (named after the Turkish-made drone) pic.twitter.com/s2c8xlSNxQ — Michael A. Horowitz (@michaelh992) April 4, 2022

Ukrainian civilians are playing Bayraktar song and having Russian occupying forces listen to it – unknown location in Ukraine pic.twitter.com/bWbhWtWQox — ilhan tanir (@WashingtonPoint) March 25, 2022

Não se sabe ao certo a origem desta canção, que insulta os militares russos e o seu Presidente Vladimir Putin, mas já se tornou num símbolo da resistência ucraniana. E se provas faltassem do sucesso deste drone na população ucraniana, aqui ficam mais alguns exemplos: um lemur nascido no mês passado no Jardim Zoológico de Kiev foi batizado de Bayraktar e o mesmo aconteceu a um cão da polícia ucraniana.

A puppy named Bayraktar, is now working at the Kyiv Region Police Dog Training Center. He senses the approach of the enemy and starts to bark, warning of the danger of the explosions. pic.twitter.com/Zt0hIWzg1H — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) March 4, 2022

É inquestionável o impacto que os drones estão a ter neste e noutros conflitos da história moderna. No caso concreto da Ucrânia, o ministro da Defesa britânico assumiu, no mês passado, que os drones têm sido “extremamente importantes” para atrasar e bloquear a ofensiva russa, porque têm destruído a “artilharia e as linhas de abastecimento”. São aparelhos cada vez mais utilizados por todo o mundo, mas importa perceber de que forma é que estão a mudar os teatros de guerra.

No início, os drones eram utilizados essencialmente para reconhecimento do território. Foi com esse objetivo que foi construído o MQ-1 Predator, um veículo aéreo não tripulado utilizado pelos Estados Unidos em cenários de guerra como o Afeganistão e o Iraque, lê-se na BBC. Isso mudou, contudo, quando colocaram mísseis neste drone. O equipamento que se seguiu ao Predator, o Reaper, foi criado já com o objetivo de perseguir e matar, uma vez que contava com um maior alcance e conseguia transportar mais munições do que o seu antecessor. O Reaper terá sido a arma escolhida por Washington para matar o general iraniano Qasem Soleimani, em janeiro de 2020, em Bagdade, no Iraque.

Se no início os drones estavam nas mãos das nações mais poderosas, como os Estados Unidos e Israel, hoje em dia já não é assim. É que, ao contrário dos norte-americanos, que se têm mostrado relutantes em exportar estes equipamentos para outros países — ainda que, em março, tenham anunciado o envio de drones Switchblade para a Ucrânia —, nações como a China, atualmente o maior exportador de drones armados do mundo, a Turquia e o Irão não se têm coibido de fornecer estes aparelhos. De acordo com a BBC, mais de 100 países e grupos não-governamentais compraram veículos aéreos não tripulados, sendo que há ainda outros atores que têm acesso a drones armados.