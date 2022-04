A Câmara do Porto discute a atribuição gratuita do cartão Andante, por seis meses, aos cidadãos ucranianos com menos de 13 anos e mais de 18, com autorização de residência temporária e domicílio fiscal no Porto.

No documento, a que a Lusa teve acesso esta quinta-feira, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, propõe que a autarquia atribua o título para os transportes públicos — Andante — “a todos os cidadãos ucranianos menores de 13 anos e maiores de 18 anos, com autorização de residência ao abrigo do regime de proteção temporária e domicílio fiscal no Porto”.

Com o intuito de “alargar o benefício da gratuitidade nos transportes públicos”, o executivo municipal discute a atribuição, gratuita e por um período de seis meses, “de um cartão andante associado aos portadores do cartão ‘Porto.'” a todos os cidadãos ucranianos que se encontrem a residir na cidade.

Os jovens ucranianos com idades entre os 13 e 18 anos serão também apoiados, através do regime do Andante Porto 13-18.

“Uma das formas de concretização deste pleno acolhimento passa pela facilitação da mobilidade dos cidadãos ucranianos refugiados neste território, de forma a auxiliar a sua deslocação, para criar e estabelecer as condições que lhes permitam, organizar a sua nova vida no Porto”, salienta o autarca, destacando que a iniciativa nasce no âmbito da parceria Frente Atlântica.

Nesse sentido, o executivo da Câmara do Porto vota na segunda-feira a atribuição destes títulos, constituídos por assinaturas mensais, no montante máximo de 100 mil euros.

No âmbito da parceria Frente Atlântica, os municípios do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos lançaram a campanha “SOMOS TODOS UCRÂNIA” que, além da criação de um ‘site’ para apoiar e centralizar respostas humanitárias, visa também recolher bens e colaborar na disponibilização do transporte dos bens para locais de destino situados na Polónia com a empresa Rangel Logistics Solutions.

Disponibilizar nos jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo soluções para integrar as crianças e jovens deslocados, bem como realizar um concerto solidário para angariar fundos, a serem entregues à Congregação do Santíssimo Redentor C.Ss.R. — Seminário Redentorista de Cristo Rei, são também objetivos da campanha, aprovada na segunda-feira pelo executivo da Câmara do Porto.

Do mesmo modo, a campanha prevê que o município do Porto estabeleça parcerias com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, bem como com o Conselho Regional do Porto — Ordem dos Advogados para que sejam disponibilizados serviços de apoio e consulta jurídica.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, desencadeando uma guerra que provocou um número de baixas civis e militares ainda por determinar.

A ONU confirmou na quarta-feira que pelo menos 2.787 civis morreram e 3.152 ficaram feridos, mas manteve o alerta para a probabilidade de os números serem consideravelmente superiores.

O conflito levou mais de 5,3 milhões de pessoas a fugir da Ucrânia, na pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).