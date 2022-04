Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os problemas com o arranque da produção do seu primeiro modelo, o Air, não parecem ter beliscado o optimismo dos responsáveis pela Lucid Motors. Depois de ter conseguido construir apenas 125 unidades nos últimos meses de 2021 e mais cerca de 300 no primeiro trimestre de 2022, o construtor norte-americano admitiu que não deverá fabricar mais de 14.000 Air este ano. Ainda assim, não desiste da ideia de começar a exportar para a Europa a partir de Junho/Julho deste ano.

A Lucid produz um dos veículos eléctricos mais impressionantes do mercado, uma berlina luxuosa com versões com mais de 1100 cv e capazes de autonomias superiores a 830 km. Além da marca ser jovem e de o Air ser o seu primeiro modelo, o construtor teve ainda de lidar com a primeira fábrica, construída de raiz no Arizona.

De acordo com um porta-voz do construtor, a Lucid tem programado arrancar com o “ataque” à Europa pela Alemanha, o que é normal dado tratar-se do maior mercado da União Europeia, além de ser o país que consome maiores quantidades de berlinas de luxo com 5 metros de comprimento. Como é que a Lucid, com apenas 14.000 Air para distribuir em 2022 e com a necessidade de satisfazer prioritariamente os mercados norte-americano e canadiano, vai encontrar veículos para vender aos europeus é uma questão que ficará por responder. Pelo menos, até ao Verão.

Na Alemanha, a Lucid proporá as versões mais potentes e com maior autonomia, mas igualmente as mais acessíveis. Os ingleses também aguardam a chegada do Lucid Air, mas vão ter de esperar pela versão com volante à direita, o que não deverá figurar entre as prioridades da marca. As previsões apontam para a abertura das encomendas no Reino Unido no último trimestre do ano, para as entregas se iniciarem no início de 2023.