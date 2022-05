Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ana Gomes entende que António Costa não tem mais “desculpas” e que se quer de facto combater a pobreza em Portugal então deve aproveitar a maioria absoluta para tomar medidas nesse sentido.

“Se o primeiro-ministro considera que a pobreza empregada é intolerável, fora a pobreza dos desempregados e dos pensionistas, então é preciso tomar medidas. Aquilo que temos não é suficiente”, argumentou a antiga candidata presidencial

A socialista referia-se ao facto de António Costa ter afirmado publicamente que os níveis de pobreza laboral que se registam em Portugal são “intoleráveis”.

“É a primeira vez que o diz desde que tem maioria absoluta. E agora não há desculpa. É o PS quem tem de tomar as medidas necessárias”, argumentou Ana Gomes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além disso, continuo a comentadora, “o primeiro-ministro também disse que o Governo quer aumentar o peso dos salários no PIB”. “Mas com um Orçamento do Estado que não acompanha a subida da inflação, então vai diminuir, não vai aumentar. É muito preocupante”, defendeu.

“Tinha de ser um Orçamento de sensibilidade social. E não é isto que nós vemos. Se se agrava a pobreza e se aumenta as dificuldades no custo de vida, estamos a fazer o jogo da extrema-direita. Precisávamos de um golpe de asa”, rematou a socialista.