Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A gigante Stellantis adquiriu 67% da fábrica sérvia que até aqui produzia os Yugo Zastava. O negócio foi assinado esta semana entre Carlos Tavares, o CEO do quarto maior grupo mundial da indústria automóvel e o Presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, de acordo com a Automotive News Europe, tendo envolvido um investimento de 190 milhões de euros por parte da empresa gerida pelo CEO português.

A Sérvia mantém 33% das instalações fabris, que faliram em 2017, com a Stellantis a controlar os restantes 67%. O objectivo do grupo formada pelas antigas PSA e FCA é reformular a fábrica para ali produzir veículos eléctricos, estimando-se que as primeiras unidades comecem a sair da linha de montagem em 2024.

A fábrica, depois de renovada, integra-se no plano Dare Forward 2030 da Stellantis, que visa apenas produzir e comercializar veículos eléctricos no mercado europeu a partir do final da década.

O primeiro veículo a sair da antiga fábrica da Yugo será o Fiat Panda eléctrico que, enquanto protótipo, é conhecido como Fiat Centoventi. Vai ser produzido sobre a futura plataforma do grupo STLA Small, com o CEO da marca, Olivier François, a defini-lo como “um modelo eléctrico um pouco rude, mas simples e robusto”. Esta mesma arquitectura será igualmente utilizada pelas restantes marcas da Stellantis, da Peugeot e Citroën à Opel, Fiat e Lancia.

A Fiat anunciou já que, a partir de 2023, começará a produzir novos eléctricos, para reforçar a gama actual, composta apenas pelo 500e. A partir de 2027, a marca italiana fabricará exclusivamente veículos eléctricos, com alguma irreverência mas acessíveis.