Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os serviços de segurança ucranianos denunciaram, no domingo, um alegado ataque terrorista por parte da Rússia, que consistia em abater um avião de passageiros que sobrevoaria território russo ou bielorrusso. O objetivo seria depois culpar as forças ucranianas pelo sucedido, naquilo que aparenta ser uma operação de bandeira falsa para provocar uma determinada consequência ou justificar uma nova ofensiva.

O avião de passageiros seria abatido por um sistema portátil de mísseis antiaéreos, segundo os serviços secretos ucranianos. Este ataque terrorista estaria a ser levado a cabo por dois indivíduos com dupla nacionalidade e por um cúmplice que tinha sido por eles contratado. O plano estaria a ser elaborado por Olexander Tyuterev, um dos membros das forças armadas russas.

Ainda de acordo com as autoridades ucranianas, os dois indivíduos que deviam realizar a missão tentaram estabelecer contacto com os representantes das Forças Armadas da Ucrânia, voluntariando-se para lutar ao lado dos soldados ucranianos. Para isso, terão mesmo fornecido algumas informações verídicas sobre as posições das tropas russas. O objetivo era provarem a sua lealdade.

O objetivo final destes contactos era obter um sistema portátil de mísseis antiaéreos ucraniano para entregá-lo à Rússia. Depois, de acordo com a versão de Kiev, o regime de Moscovo levaria a cabo o ataque terrorista, culpabilizando a Ucrânia. A origem do equipamento acabaria por sustentar as acusações que atribuiriam aos ucranianos a autoria do ataque.

Durante uma operação especial, os serviços de segurança ucranianos conseguiram deter todos os envolvidos. As autoridades estão a investigar o caso, tentando entender “as circunstâncias” do alegado crime, que parecem indiciar, apontam, uma “degradação” dos serviços de informação russos.