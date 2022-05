Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A atriz Amber Heard falou, esta quarta-feira, num tribunal no Estado de Virgínia sobre os alegados abusos de que terá sido vítima por parte do ator e ex-marido, Johnny Depp.

“É difícil encontrar as palavras para descrever a dor que isto é”, afirmou Heard quando questionada sobre como se sentia em relação ao caso. “Isto é horrível para mim, sentar-me aqui durante semanas e reviver tudo“.

A atriz deixou o seu testemunho em tribunal depois de uma psicóloga clínica ter afirmado que Amber Heard foi diagnosticada com stress pós-traumático em consequência dos supostos abusos. A psicóloga, Dawn Hughes, garantiu que a atriz tinha sofrido abusos sexuais e emocionais – durante o seu testemunho, Johnny Depp negou qualquer tipo de violência contra a ex-mulher.

Esta quarta-feira, a atriz falou da primeira vez em que Depp lhe terá batido. O momento – já relatado ainda que de maneira diferente pelo ator – aconteceu quando a atriz o questionou relativamente a uma tatuagem que o então marido tinha.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quando Depp disse que a tatuagem dizia “Wino”, Amber ter-se-á rido e sido atingida por um estalo. Depois de se rir novamente, e de um segundo estalo ter ocorrido, Amber foi atingida uma terceira vez, tendo acabado no chão. “Eu sabia que era errado e que tinha de o deixar“, afirmou. “Isso foi o que partiu o meu coração, eu não queria deixá-lo.”

Já em 2013, durante uma estadia num parque de caravanas na Califórnia, Depp terá abusado de Amber por achar que esta tinha escondido a cocaína do ator.

Ele estava a agarrar-me nos seios e a tocar-me nas virilhas“, afirmou a atriz, segundo a Variety. “Depois rasgou a minha roupa interior e fez-me uma ‘inspeção vaginal’.”

A atriz acusou ainda Johnyy Depp de tecer frequentemente comentários sobre infidelidade. Segundo Amber Heard, ao defender-se das afirmações, dizendo que eram infundadas, o ator partia para atos violentos.

Heard relatou um episódio em que, ao descer as escadas de casa para tomar o pequeno-almoço, encontrou álcool e cocaína na mesa da cozinha e Johnny Depp bastante agitado: “Eu percebi que não ia conseguir sair daquela situação com palavras. Ele estava determinado em que eu admitisse um caso [românico] que não tinha.”

De acordo com o The Guardian, possíveis ameaças de morte também foram abordadas por Amber Heard, que explicou que Depp a tinha ameaçado uma vez quando estavam num iate nas Baamas. “Ele agarrou-me pelo pescoço e segurou-me durante um segundo. Depois disse que me podia matar e que eu era um embaraço.”

O casal começou o seu relacionamento em 2011, durante a gravação do filme “Diário a Rum”, e casou-se em 2015, em Los Angeles. Quinze meses depois da cerimónia, a atriz apresentou um pedido de divórcio, sob o pretexto de “diferenças irreconciliáveis”.

O ex-casal enfrenta-se em tribunal depois de Depp ter processado Heard por difamação na sequência de um artigo de opinião publicado em 2018 no The Washington Post. Nele, a atriz admite ter sido vítima de violência doméstica, embora nunca mencione o nome do ex-marido. Em resposta, Depp acusou-a de difamação e pede agora 50 milhões de dólares. Heard acabou por responder com uma contra-acusação, exigindo uma indemnização no valor de 100 milhões de dólares.