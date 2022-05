Donald Trump propôs disparar mísseis para o México e o alvo eram os laboratórios de droga, revela novo livro

Esper conta ainda, que no verão de 2020, quando os Estados Unidos estavam envoltos em protestos por justiça racial, após a morte de George Floyd, Donald Trump admitiu a possibilidade de alvejar as pernas dos manifestantes. “Vocês não podem simplesmente disparar? Atirem nas pernas deles ou algo assim”, detalha Mark Esper assim a irritação do então Presidente no Salão Oval.

“A boa notícia: não foi uma decisão difícil” não seguir a ideia lançada pelo Presidente republicano, diz Esper. “O mau: eu tive que fazer Trump recuar sem que se criasse a confusão que eu estava a tentar evitar”, lê-se num extrato do livro publicado pelo portal de notícias Axios.

Já o The Guardian, pormenoriza como Trump reagiu quando o general Mark Milley explicou que não tinha poderes para corresponder ao seu pedido: “Vocês são todos a porra de uns falhados”.

A frase do ex-Presidente chocou Esper:

Esta não foi a primeira vez que eu o ouvi usar este género de linguagem, mas não com tanta raiva, e nunca direcionada a pessoas [que estavam] numa sala com ele, muito menos a [William] Barr [procurador-geral], Milley e eu”.

O vice-presidente Mike Pence “que estava sentado em silêncio, imperturbável” também era alvo dos “insultos sujos” e do “veneno”, faz questão de salientar Esper. Trump estava “à espera, ao que parecia, que um de nós cedesse e simplesmente concordasse. Isso não ia acontecer”.

Na perspetiva do (polémico) líder, nenhum membro da sua equipa tinha “espinha dorsal para enfrentar a violência”, ironizando que todos os presentes no Salão Oval gostavam de ver cidadãos “a incendiar as cidades”, continua o autor do livro.

O The Guardian e o The New York Times tentaram obter declarações de Donald Trump sobre o conteúdo de A Sacred Oath, mas sem sucesso.