O príncipe William viajou, esta terça-feira, para a cidade de Manchester com o objetivo de participar numa homenagem às vítimas do ataque de 22 de maio de 2017. No local, realizou um discurso emotivo com referências à mãe, a princesa Diana, que morreu quando o segundo na sucessão ao trono britânico era adolescente.

Os duques de Cambridge participaram na inauguração oficial do memorial das vítimas do ataque na Arena de Manchester, há cinco anos, durante um concerto de Ariana Grande. Em mármore branco, o memorial apresenta os nomes das 22 pessoas que morreram em consequência de uma explosão no exterior da sala de espetáculos, conta a People.

“Lembro-me muito bem do choque e do luto nas caras daqueles que conheci quando visitei Manchester nos dias que seguiram a atrocidade” afirmou o príncipe esta terça-feira. “E as emoções nos serviços fúnebres, realizados na vossa catedral, um ano depois. Cinco anos depois, eu sei que a dor e o trauma sentido por tantos não se dissipou”, acrescentou.

Enquanto alguém que vive com o seu próprio luto, também sei que o importa é que as pessoas que perdemos não são esquecidas. Existe conforto em relembrar. Em reconhecer que, embora tenham partido terrivelmente cedo, elas viveram”, continuou. “Mudaram as nossas vidas, eram e são ainda amadas, e é por isso que memoriais como este são tão importantes.É por isso que a Catherine e eu quisemos tanto estar entre vocês hoje.”

Além da placa de bronze que contém os nomes das vítimas, o memorial conta com “cápsulas de memória”, com algumas lembranças de familiares e amigos daqueles que morreram.