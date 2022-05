Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os principais jogadores de ténis da atualidade pretendem que a próxima edição de Wimbledon, agendada para o final do mês de junho, não atribua pontos — ou seja, que não tenha qualquer impacto no ranking ATP. De acordo com o jornal Telegraph, que avança esta quarta-feira com a notícia, a intenção dos atletas é uma resposta direta à decisão do All England Club de banir todos os tenistas russos e bielorrussos na sequência da guerra na Ucrânia.

A ideia, que por agora é apenas uma proposta, torna-se um assunto sério se for ratificada pela direção do ATP nas próximas 24 a 48 horas. A concretizar-se, para além de ser a confirmação da cisão total entre o circuito masculino e um dos quatro Grand Slams, deixaria Wimbledon como pouco mais do que um torneio amigável e desprovido de competição — ainda que com um extraordinário prémio final de mais de três milhões de euros.

Ora, apesar de ainda nada ser certo, o Telegraph garante que Andrea Gaudenzi, o CEO do ATP, pouco poderá fazer perante a opinião maioritária dos tenistas. A direção do circuito consiste em três representantes dos atletas e outros três dos torneios, com Gaudenzi a ter o voto decisivo em caso de empate: algo que poderá tornar-se fulcral se o italiano, também ele antigo tenista, decidir colocar-se ao lado dos praticantes. Uma posição forte do circuito ATP, é preciso recordar, poderá também motivar uma decisão semelhante por parte do WTA, o circuito feminino.

De recordar que esta eventualidade parte da decisão anunciada pelo All England Club, no final de abril, que deixou de fora de Wimbledon todos os atletas russos e bielorrussos — ou seja, nomes como Daniil Medvedev, Aryna Sabalenka ou Victoria Azarenka. Em comunicado, a organização do Grand Slam britânico escreveu que é “com tristeza” que os jogadores “sofrerão pelas ações dos líderes do regime da Rússia”. “É nossa intenção, com profundo pesar, de rejeitar inscrições dos jogadores russos e bielorrussos” em Wimbledon, lia-se na mesma nota, entretanto criticada publicamente por Novak Djokovic e Rafael Nadal.

A confirmar-se, esta será a maior cisão entre os jogadores e Wimbledon desde o mítico boicote de 1973. Nessa altura, a Federação de Ténis da Jugoslávia tentou travar a participação de Niki Pilić no Grand Slam britânico devido a uma questão interna que envolvia a a entrada do tenista na Davis Cup. A crise acabou resolvida quando, tal como está a acontecer atualmente, os principais atletas tomaram o lado de Pilić e forçaram a entrada do jogador na competição.