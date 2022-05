Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Elon Musk quer comprar a sua rede social preferida e até já chegou a acordo com a administração para adquirir a empresa por 44 mil milhões de dólares. Desde que foram reveladas publicamente as ambições do homem mais rico do mundo, o Twitter está em alvoroço.

Um email enviado por Parag Agrawal, o CEO da rede social, aos funcionários revelou esta quinta-feira que dois executivos de topo vão deixar a empresa: o chefe de produto de consumo, Kayvon Beykpour, e o chefe de receitas, Bruce Falck.

Os dois executivos confirmaram as suas saídas da empresa com publicações no Twitter. Kayvon Beykpour disse ter sido informado da sua demissão enquanto ainda está de licença de paternidade. “Parag pediu-me para sair depois de me informar que quer levar a equipa numa direção diferente”, escreveu.

Interrupting my paternity leave to share some final @twitter-related news: I’m leaving the company after over 7 years. — Kayvon Beykpour (@kayvz) May 12, 2022

O chefe de produto de consumo vai ser substituído por Jay Sullivan, escreve o New York Times. Parag Agrawal justificou a escolha dizendo que a “visão de produto, a capacidade de inspirar, mover-se rapidamente e impulsionar mudanças de Sullivan é o que o Twitter precisa agora e no futuro”.

Bruce Falck também foi demitido, de acordo com um tweet que entretanto apagou, avança o jornal The Guardian. Entretanto, alterou a sua biografia da rede social para “desempregado”.

Os dois executivos tinham ocupado os respetivos cargos quando Parag Agrawal reorganizou a empresa ao assumir o cargo de CEO, em dezembro, quando o cofundador Jack Dorsey deixou o cargo.

Como não conseguiu atingir as metas que tinha estabelecido, em termos de receitas e crescimento de utilizadores, o Twitter vai também colocar em pausa — ainda que temporariamente — novas contratações e vai rever as ofertas de emprego para perceber se alguma deveria ser “retirada”. Todavia, não estará a planear mais demissões.

A decisão de Elon Musk de comprar o Twitter tem gerado apreensão entre investidores e funcionários da rede social, que se mostram preocupados com o seu futuro.