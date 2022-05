Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rui Rio vai deixar cair as propostas de revisão constitucional e da lei eleitoral depois de Luís Montenegro ter dito que não concordava com o timing escolhido pelo ainda líder social-democrata. Em comunicado, a direção do partido explica que houve contacto com os dois candidatos à sucessão e sugere que foi apenas Luís Montenegro a torcer o nariz à ideia.

“O presidente do PSD contactou para esse efeito o Sr. Eng. Jorge Moreira da Silva e o Sr. Dr. Luís Montenegro.Tal como era de prever por declarações públicas que ambos já tinham feito, o candidato Luís Montenegro não deu a sua concordância a que o PSD abrisse agora um processo de revisão constitucional, nem que entregasse na mesa da Assembleia da República o projeto de lei relativo ao sistema eleitoral”, explica fonte oficial do partido.

Assim, a “direção nacional e a do grupo parlamentar irão respeitar essa vontade e não irão entregar os referidos diplomas para debate e decisão”, remata-se.

A menos de um mês das eleições que vão decidir o sucessor de Rui Rio à frente do PSD, o ainda líder do partido e a direção do grupo parlamentar quiseram avançar com propostas de revisão da Constituição da República e outro projeto para alterar a lei eleitoral.

O facto de a discussão acontecer com uma direção que está na prática demissionária e sem que o próximo líder tenha oportunidade de se pronunciar sobre a matéria provocou protestos na bancada laranja, com vários deputados a questionarem o timing e o sentido de oportunidade do debate.

O tema acabou por marcar também a corrida eleitoral. Numa primeira reação, Luís Montenegro pediu que existisse “bom senso”, escusando-se a fazer mais comentários. Jorge Moreira da Silva, pelo contrário, disse que Rui Rio tinha toda a “legitimidade” para liderar este tipo de projetos. Esta semana, no entanto, em entrevista ao Observador, o antigo ministro do Ambiente veio esclarecer, afinal, que apenas concordava que se olhasse para a revisão do sistema eleitoral — nunca que se iniciasse agora um projeto de revisão constitucional.

Ainda assim, no comunicado enviado às redações, Rui Rio faz saber que, depois de ouvir os dois candidatos, apenas Luís Montenegro terá levantado objeções, colocando implicitamente o ónus por não avançar com estas propostas no antigo líder parlamentar.