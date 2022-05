Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O presidente do PSD deixou a reunião do grupo parlamentar depois de quase 2h30 e saiu “sem opinar” sobre as divergências internas causadas pela apresentação de dois projetos (revisão constitucional e da lei eleitoral) a pouco mais de um mês das eleições internas do partido. Mantendo o tabu, Rui Rio disse apenas que as questões internas “terem vindo cá para fora, já foi um erro”.

Uma, duas, três insistências, mas o presidente do PSD manteve a posição até ao fim. “Tenho obviamente a minha opinião e a minha leitura sobre o que se passou aqui dentro [da reunião do grupo parlamentar], mas uma das regras que faço por cumprir, e cumpro, é que o que se passa dentro não deve vir para fora“, disse Rui Rio, acrescentando apenas que “o facto de já ter vindo cá para fora foi um erro”.

Em causa estão as divergências internas sobre o timing em que vai ser apresentado o projeto de revisão constitucional proposto pelo PSD, avançadas pelo Observador esta terça-feira. Confrontado com as dúvidas levantadas por alguns deputados, o líder social-democrata decidiu não abrir o jogo quanto à decisão final, adiantando que a decisão final não será tomada esta semana e que vai ainda “falar com o travesseiro“, recusando-se a “contribuir para a polémica”.

Na reunião de quase 2h30, o Observador sabe que Miguel Santos, um dos deputados mais críticos sobre o timing de apresentação da proposta, fê-lo de viva voz nesta reunião do grupo parlamentar, liderado por Paulo Mota Pinto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nesta fase, o Parlamento tem os trabalhos em suspenso devido ao processo orçamental, mas os partidos têm apresentado propostas que vão ser discutidas logo que os trabalhos retomem na sua plenitude. O PS apresentou esta terça-feira um novo processo legislativo sobre a eutanásia, por exemplo, o que mereceu também o comentário de Rui Rio, que não se pronunciou sobre as alterações propostas pelos socialistas, mas reafirmou a liberdade de voto que os deputados do PSD têm sobre esta matéria.