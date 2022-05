O fim da neutralidade militar da Finlândia seria um “erro”, disse este sábado o Presidente russo, Vladimir Putin, durante uma conversa telefónica com o seu homólogo finlandês, Sauli Niinistö, segundo um comunicado do Kremlin.

“Vladimir Putin sublinhou que o fim da política tradicional de neutralidade militar seria um erro, já que não existe qualquer ameaça à segurança da Finlândia”, disse o comunicado.

O anúncio da candidatura de adesão da Finlândia à NATO, muito mal vista por Moscovo, é esperado no domingo.

“Tal mudança na orientação política do país pode ter um impacto negativo nas relações russo-finlandesas, que se desenvolveram há anos no espírito de boa vizinhança e cooperação entre parceiros, sendo mutuamente benéficas”, referiu o comunicado do Kremlin.

Os dois líderes também discutiram a situação na Ucrânia, que foi invadida pela Rússia em 24 de fevereiro.

Putin informou o seu homólogo finlandês sobre “o estado das negociações russo-ucranianas, praticamente suspensas por Kiev, que não manifesta algum interesse num diálogo construtivo e sério”, segundo a mesma fonte.