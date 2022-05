O público presente esta quarta-feira no auditório do Instituto George W. Bush, em Dallas, não conteve os risos quando o antigo Presidente dos Estados Unidos, na altura em palco a condenar o regime de Vladimir Putin — “As eleições são manipuladas (…) e o resultado é um sistema desequilibrado e descontrolado” — se enganou e trocou a Ucrânia pelo Iraque.

“A decisão de um homem de lançar uma invasão totalmente injustificada e brutal ao Iraque”, começou por dizer Bush, para imediatamente se dar conta da gafe. “Quero dizer, à Ucrânia”, corrigiu, de olhos semicerrados, para depois continuar: “O Iraque também… De qualquer forma, são 75”, rematou, numa referência à sua idade — e foi aí que a plateia se sentiu legitimada a rir.

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX

— Sahil Kapur (@sahilkapur) May 19, 2022