Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O governo do Camboja pediu aos habitantes de Bokor Mountain, na cidade de Kampot, que parassem de apanhar “plantas carnívoras em forma de pénis” devido ao risco de extinção da espécie.

“O que estão a fazer é errado, por favor não o voltem a fazer no futuro!”. Escreveu o ministro do Ambiente numa publicação da rede social Facebook, onde mostrava três mulheres a recolher as plantas e a mostrá-las para a câmara. “Obrigado por amarem os recursos naturais, mas não os desperdicem”.

A planta que aparece nas imagens, chamada nepenthes bokorensis, é uma espécie de planta carnívora típica da região do sul do Camboja e que pode chegar aos 7 metros de altura. Alimenta-se de formigas e insetos.

François Mey, ilustrador botânico, explica ao site de notícias científicas LiveScience que apanhar este tipo de espécies pode ser “engraçado” mas que compromete a sua sobrevivência. “Se as pessoas quiserem tirar selfies com as plantas, não há problema nenhum” diz o especialista “só não as segurem pelos ‘jarros’ porque pode enfraquecê-las, é por esta via que elas se alimentam”.

Não é a primeira vez que o ministro Mao Hak faz este tipo de pedidos. Em julho de 2021 pediu aos turistas da região que não recolhessem plantas da espécie nepenthes holdenii, muito idêntica à espécie sobre a qual agora se fala.