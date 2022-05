Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 85.º dia do conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta quinta-feira, em que António Costa está de visita à Roménia, numa visita oficial que, revelou esta quarta-feira Marcelo Rebelo de Sousa, culminará na Ucrânia, após passagem pela Polónia, a embaixadora de Portugal em Moscovo vai encontrar-se com o ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

A reunião deverá servir para informar Madalena Fischer sobre os diplomatas portugueses que vão receber ordem de expulsão do país, um mês e meio depois de o ministério liderado por João Gomes Cravinho ter dado duas semanas a 10 funcionários da embaixada russa em Lisboa para abandonarem o país.

Em Mariupol, na metalúrgica Azovstal, continua a operação de retirada de soldados ucranianos. Durante a madrugada, informou o Ministério da Defesa russo, saíram várias dezenas de combatentes — nas últimas 24 horas foram 771, 80 deles feridos; desde o início da rendição foram 1.730.

Neste que é o 85.º dia desde a invasão da Ucrânia continuam os combates na região do Donbass, com alguns sinais, por parte de entidades tão díspares como o Ministério da Defesa britânico ou Ramzan Kadyrov, o chefe da República da Chechénia, de que as forças russas estarão a passar por “dificuldades”.