Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 86.º dia do conflito na Ucrânia

Neste que é o 86.º dia desde a invasão da Ucrânia continuam os combates na região do Donbass e 13 civis morreram nos bombardeamentos que aconteceram na região de Lugansk. As forças russas dão sinal de estar “sob pressão” para alcançar objetivos operacionais, o que pode significar que a Rússia provavelmente vai redistribuir as forças rapidamente sem preparação adequada, acredita o Reino Unido.

Esta sexta-feira, o ex-Presidente russo Dmitri Medvedev declarou que a Rússia vai cortar a exportação de cereais para proteção do próprio mercado, afirmando que a “potencial” crise alimentar a nível global é provocada “pelas sanções ocidentais”. “Nos campos europeus, sem os nossos fertilizantes vai crescer apenas erva daninha. Pois, temos pena. Eles têm a culpa”, afirmou.

O Ministério da Defesa do Reino Unido revelou esta madrugada que é “provável” que se tenham rendido cerca de 1.700 soldados ucranianos da fábrica da Azovstal, em Mariupol. Ontem a Rússia tinha revelado que se tinham entregue 1.730. O número de militares que permanece no local ainda não é conhecido, mas sabe-se que várias altas patentes ainda lá estão.