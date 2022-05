Uma explosão ocorrida, esta segunda-feira, num cilindro de gás na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, matou duas pessoas e feriu outras 120, informou a polícia.

Os media estatais de Abu Dhabi começaram por minimizar o impacto da explosão, referindo apenas danos nas fachadas de lojas próximas ao incidente, no bairro de Khalidiya, na capital.

????????????#AbuDhabi: 2 dead, 120 others injured in Al Khalidiya gas explosion in Abu Dhabi, UAE. pic.twitter.com/bw7gTEWLmH — Terror Alarm (@terror_alarm) May 23, 2022

A polícia de Abu Dhabi também avisou as pessoas contra a partilha de imagens fotográficas ou de vídeos das consequências da explosão, num país com leis muito restritas sobre liberdade de expressão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O jornal The National, de língua inglesa e ligado ao regime de Abu Dhabi, descreveu a explosão como tendo atingido um restaurante, perto do complexo Shining Towers, um importante local na capital do país.

A polícia de Abu Dhabi apenas reconheceu a existência de 122 vítimas seis horas depois do incidente: 64 pessoas com “ferimentos leves”, 56 com “ferimentos moderados” e duas mortes.

“Os feridos foram transferidos para o hospital para receber os cuidados de saúde necessários, havendo danos materiais em lojas e fachadas de seis edifícios”, informou a polícia, acrescentando que há uma investigação em curso.

Os Emirados Árabes Unidos estão a enfrentar violentos incêndios sazonais provocados pelo intenso calor que assola o país no verão, tendo as temperaturas atingido 34 graus Celsius ao longo do dia desta sexta-feira.