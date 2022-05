Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Anos antes de Salvador Ramos ter morrido em confrontos com a polícia, depois de disparar sobre a própria avó e ter tirado a vida a pelo menos 21 pessoas numa escola primária no Texas, Estados Unidos, Stephen Garcia já tinha perdido o melhor amigo.

Os dois sempre foram colegas de turma, mas a amizade entre eles tinha surgido no oitavo ano, quando eram pouco mais velhos que as 19 crianças que Salvador, natural de Dakota do Norte, matou esta terça-feira em Uvalve, estado norte-americano de Texas. O atirador era “o miúdo mais fixe, o miúdo mais tímido”, contou Stephen ao The Washington Post: “Só precisava de sair da concha. Era uma pessoa como todos nós”.

Desde essa altura até ao início da escola secundária, os dois eram inseparáveis. “Jogávamos, ele ia buscar lanches à escola, bebíamos granizados e comíamos Takis”, recordou Stephen ao mesmo jornal: “Éramos miúdos normais, só dois miúdos preguiçosos”.

Salvador Ramos, uma constante vítima de bullying, chegou a ser alvo de comentários homofóbicos após ter publicado uma fotografia em que usava lápis preto nos olhos. O amigo defendeu-o. Eram inseparáveis: a mãe de Stephen cozinhava para os dois, a avó de Salvador “era um amor” para ele e o avô chamava o amigo do neto para ganhar uns trocos a reparar máquinas de ar condicionado.

Tudo mudou quando Stephen Garcia foi com a mãe para outra cidade. Estavam ambos no início do secundário. Salvador começou a faltar à escola, deixou crescer o cabelo, começou a vestir-se de preto e a usar botas de estilo militar, descreve o amigo: “Como um assassino em série”, concluiu. “Começou a ser outra pessoa”, disse ele ao The Washington Post: “Foi piorando cada vez mais”.

Stephen diz ter-se esforçado para se manter em contacto com o amigo: acha que tinha feito dele “um rapaz normal” e que, sem a ligação entre ambos, Salvador podia voltar para dentro da concha. A última vez que os dois conversaram foi há um mês ou dois, mas a chamada foi breve, recordou Stephen ao The Washington Post: Salvador afirmou que estava à caça com o tio e que não tinha tempo para falar com o amigo.

Esta terça-feira, estava ele na aula de Álgebra, o telemóvel começou a receber uma avalanche de notificações — mensagens de outros amigos em Uvalve e notícias da imprensa local. O nome de Salvador Ramos saltou no ecrã e Stephen ficou sem palavras. “Acho que ele precisava de ajuda mental. E de resolver a relação com a família. E de amor”, admite o amigo. Mas nunca pensou que a falta de tudo isso culminasse no ataque desta terça-feira.

É que a relação de Salvador Ramos com a mãe não seria pacífica, testemunhou um vizinho da família, Ruben Flores, ao The Washington Post. Na Hood Street, rua em que moravam, chamavam-lhe “Pelón” — “careca” em castelhano. De vez em quando, Salvador ia dormir a casa de Ruben e da mulher, para passar tempo com o filho do casal; e era presença constante nos convívios da família Flores. Mas afastaram-se à medida que a relação de Salvador com a mãe se ia deteriorando.

Desde há quatro anos que Salvador e o filho de Ruben deixaram de ser amigos. Nos últimos meses, o jovem de 18 anos mudou-se para casa da avó — que era também a proprietária da vivenda onde o neto morava com a mãe e a irmã. Quando se cruzou com o vizinho na rua, a mulher revelou a Ruben que estava em processo de despejo da mãe de Salvador. Na terça-feira, a avó foi a primeira vítima do jovem.

A conversa entre Ruben e a avó de Salvador aconteceu no domingo. No dia anterior, o rapaz já teria publicado na sua conta do Instagram — entretanto eliminada na rede social, mas replicada por outros utilizadores — fotografias com duas espingardas automáticas AR15. Tê-las-á comprado pouco depois de ter completado 18 anos, celebrados a 16 de maio. Podem corresponder a pelo menos uma das duas armas com que Salvador perpetrou o ataque desta terça-feira na escola primária, admitiu o governador Greg Abbott.

Numa das fotografias, Salvador identificou uma rapariga que conheceria do mundo digital. Essa conta continua ativa e nela a rapariga publicou a troca de mensagens que teve com o rapaz entre 12 de maio até poucas horas antes do ataque desta terça-feira. Nesse primeiro dia, Salvador enviou uma mensagem direta e privada à jovem com uma questão e isso iniciou uma conversa que antecipava o ataque.

— Vais republicar as minhas fotografias das armas?

— O quê? O que é que as tuas armas têm a ver comigo?

— Só te queria identificar [na foto].

— Mas porquê?

— Não sei. Sê grata por te ter identificado.

— Não, é só mesmo assustador.

— Como?

— Eu mal te conheço e tu identificas-me numa fotografia com umas armas.

— Ugh, parece que sim.

Na manhã do dia do ataque, nove horas antes de uma mera troca de cumprimentos entre os internautas, Salvador avisou a amiga, de forma críptica, do que estaria para acontecer. E o diálogo iniciado pelo atacante às 5h43, aparentemente sempre por escrito, foi a seguinte:

— Estou quase.

— O quê? Quase a quê? Bom dia.

— Digo-te antes das 11h. Bom dia.

— Bom dia. O quê?

— Mando-te mensagem daqui a uma hora.

— Okok.

— Mas TENS DE RESPONDER. Tenho um pequeno segredo. Quero contar-te.

— Posso estar a dormir uma sesta porque estou muito doente, mas se estiver acordada respondo.

— Jura.

— Juro mesmo.