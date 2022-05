Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

José Mourinho já não tem propriamente um currículo pequeno como treinador, seja no plano interno, seja numa perspetiva internacional. Aliás, ganhou o que havia para ganhar. A Liga dos Campeões, logo por duas vezes. A Taça UEFA/Liga Europa, também por duas vezes. As coisas não correram da mesma forma a nível de Supertaças Europeias mas nestas quatro finais o português conseguiu outras tantas vitórias. Agora, ia à procura do quinto triunfo e logo numa competição, a Conference League, que estava no seu ano de estreia. Ainda assim, e mesmo perante tudo isso, o técnico recordava antes do jogo em conversa com a SIC um outro momento neste trajeto: a vitória na Taça dos Vencedores das Taças de 1997 pelo Barcelona quando era adjunto de Bobby Robson no conjunto catalão. “Essa foi a primeira de todas”, destacou.

Como técnico principal, Mourinho tinha em Tirana o desafio de se tornar apenas o terceiro treinador da história a ganhar as três provas existentes no calendário internacional: Udo Lattek, vencedor da Taça dos Clubes Campeões Europeus pelo Bayern em 1974, da Taça UEFA pelo B. Mönchengladbach em 1979 e da Taça dos Vencedores das Taças pelo Barcelona em 1982; e Giovanni Trapattoni, que ganhou a Taça UEFA pela Juventus em 1977, a Taça dos Vencedores das Taças pela Juventus em 1984 e a Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1985, acrescentando ainda mais duas UEFA por Inter (1991) e Juventus (1993).

Em paralelo, e por exclusão de partes, o português ficaria também como único técnico a ganhar as três provas europeias da atualidade, tendo em conta que a Conference League está a fazer o seu ano de estreia no calendário internacional. “Se me perguntares quantos títulos eu ganhei na carreira, eu digo: 25 títulos e meio. O meio é aquela final que eu não disputei pelo Tottenham”, comentou o técnico a propósito da saída do Tottenham a uma semana de jogar a final da Taça da Liga de Inglaterra com o Manchester City (que os spurs perderam). Agora, chegou aos 26 (ou 26 e meio). E ganhou cinco anos depois.

uma Liga Europa (2017), uma Taça da Liga de Inglaterra (2017) e uma Supertaça de Inglaterra (2016) Roma (1): Conference League (2022)