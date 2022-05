Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

O lançamento do Collision deste ano, que se realiza em Toronto, no Canadá, de 20 a 23 de junho, foi feito esta quarta-feira em Lisboa num evento em parceria com a Startup Portugal.

No ano passado, Carlos Moedas foi um dos oradores do Collision. Desta vez, o presidente da Câmara de Lisboa revelou que não irá estar presente: “Este ano não vou estar no Collision, mas para o ano prometo que vou”. Já Paddy Cosgrave garantiu que, em termos de participantes, este evento “tem metade do tamanho da Web Summit” e a “maioria das pessoas é da América do Norte”. Mesmo assim, há espaço para startups portuguesas.

Vários políticos portugueses (ainda não se conhecem nomes) e gigantes tecnológicas — como o cofundador e CEO da Remote Marcelo Lebre e António Dias Martins, CEO da Startup Portugal — vão falar para mais de 33 mil pessoas em junho. No que diz respeito a startups portuguesas são esperadas cerca de 40 no Collision, sendo que já foi revelado o nome de algumas das “mais promissoras”:

A HomeCarShare (do Funchal) é uma plataforma de reservas ao estilo Airbnb ou Booking.com, que partilha os seus rendimentos com os seus utilizadores.

Safecheck-in (de Braga) é uma plataforma de agendamento para a indústria da saúde, que afirma distinguir-se por ser “facilitadora, democrática, inclusiva e ‘userfriendly’ para todos os seus utilizadores”.

Wikinight (de Lisboa) é uma startup que permite descobrir discotecas, bares, casinos e eventos das diferentes cidades à distância de um clique.

Infinite Foundry (do Porto) é uma plataforma de cloud que com recurso ao 3D pretende melhorar a eficiência de produção de qualquer setor industrial.

Questionado na conferência também sobre o evento da Web Summit no Rio de Janeiro, Carlos Moedas foi vago ao afirmar que é “um grande fã” da feira tecnológica, que “tem um impacto imenso no país e não só em Lisboa”. “Ainda antes de ser presidente da Câmara [de Lisboa] já estava envolvido na Web Summit”, garantiu o autarca.

O compromisso da Web Summit com Portugal é a longo prazo”, salientou.

Já Paddy Cosgrave também presente em Lisboa, assegurou que o Rio de Janeiro vai continuar “sempre” a ser “um evento regional” e é uma “oportunidade” para o crescimento da Web Summit noutras partes do mundo — como em África ou Ásia.

O Collision, evento irmão da Web Summit, realiza-se em Toronto, no Canadá. São esperadas mais de 33 mil pessoas e mais de 1250 startups. Com a pandemia, nos últimos dois anos, este evento realizou-se apenas virtualmente. Este ano regressa ao formato presencial.