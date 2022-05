Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Web Summit terá um evento novo no Rio de Janeiro, cuja primeira edição se realizará entre 1 e 4 de maio de 2023.

O anúncio foi feito em conferência de imprensa pelo cofundador e CEO da feira de tecnologia irlandesa, Paddy Cosgrave, que destacou os 27 unicórnios brasileiros e o “entusiasmo” em organizar a “primeira Web Summit fora da Europa”.

“Vimos um número grande de países da América Latina e um número de cidades do Brasil e apaixonámo-nos pelo Rio. Uma cidade grande, que já organizou outros eventos como um Mundial de futebol”, acrescentou.

O Rio de Janeiro é apresentado como um centro de startups que tem vindo a ganhar “reconhecimento internacional”, mas Paddy Cosgrave reconhece que nos próximos anos poderão ser anunciados outros eventos locais, como, por exemplo, em África.

A realização desta Web Summit no Rio de Janeiro não colocará em causa a realização do evento principal que continuará a ser em Portugal, nos primeiros dias de novembro. Os palestrantes do evento no Brasil serão anunciados nas próximas semanas.