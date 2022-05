Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Apenas dez dias depois de 10 pessoas terem sido mortas num supermercado em Buffalo, um jovem de 18 anos voltou a protagonizar um tiroteio em massa nos Estados Unidos. Esta terça-feira, morreram pelo menos 18 crianças, com idades entre os 5 e os 11 anos, e dois adultos (incluindo uma professora), havendo ainda algumas dezenas de feridos a registar.

A organização sem fins lucrativos Gun Violence Archive, que monitoriza os tiroteios nos Estados Unidos, já conta este ano mais de 200 tiroteios em que pelo menos quatro ou mais pessoas ficaram feridas ou foram mortas.

Em 2021, 693 tiroteios foram contabilizados pela organização, praticamente dois tiroteios por dia, dos quais 28 fizeram pelo menos quatro mortos.

Antes do tiroteio desta terça-feira na escola primária de Uvalde, no Texas, já se contavam outros nove tiroteios em massa desde o início do ano.

23 janeiro. Milwaukee: seis mortos

A polícia foi chamada a uma casa em Milwaukee onde encontrou seis pessoas mortas a tiro. As autoridades encontraram indícios, durante a investigação, de que os cinco homens e a mulher eram alvos identificados, embora não se conheça a intenção por trás das execuções.

19 março. Dumas, Arkansas: um morto e 27 feridos

Dois homens envolveram-se numa troca de tiros durante uma feira automóvel em Dumas, fazendo um morto e 27 feridos, incluindo seis crianças.

3 abril. Sacramento, Califórnia: seis mortos e 12 feridos

À saída de uma zona de diversão noturna, em Sacramento, trocas de tiros causaram a morte a seis pessoas e deixaram outras 12 feridas. Alguns dias mais tarde a polícia local confirmou que se tratava de um episódio de “violência entre gangues” e que havia pelo menos cinco homens armados no local.

12 abril. Brooklyn, Nova Iorque: 29 feridos

Um tiroteio na estação de metro de Brooklyn fez, pelo menos, 29 feridos tendo 10 sido baleados pelo atacante. O suspeito, Frank R. James, foi preso no dia seguinte ao ataque acusado de ataque terrorista nos transportes públicos. Pode ser condenado a pena de prisão perpétua.

27 abril. Biloxi, Mississipi: quatro mortos

O dono, dois funcionários de um hotel e uma quarta pessoa foram mortos a tiro em Biloxi, no Mississipi. A quarta pessoa foi morta durante um roubo de carro depois do assassinato dos funcionários do hotel. O autor dos disparos, Jeremy Alesunder Reynolds, com 32 anos, foi encontrado morto algumas horas depois.

13 maio. Milwaukee: 16 feridos

Na sequência de um tiroteio numa zona de diversão noturna no centro de Milwaukee, nas imediações de um pavilhão onde se disputou um jogo de playoffs da NBA, pelo menos 16 pessoas ficaram feridas.

14 maio. Buffalo: 10 mortos e três feridos

Apenas há 10 dias, 10 pessoas foram mortas a tiro num supermercado na cidade de Buffalo no estado de Nova Iorque. O atirador era um jovem de 18 anos que se entregou às autoridades. Onze das 13 pessoas que foram atingidas eram negras e duas eram brancas, afirmaram fontes policiais.

Biden visitou o local alguns dias depois do tiroteio e foi claro: “O que aconteceu aqui é simples: terrorismo, terrorismo. Terrorismo doméstico.”

15 maio. Houston: dois mortos e três feridos; Califórnia: um morto e quatro feridos

No mesmo dia, a 15 de maio, registaram-se dois tiroteios. O primeiro em Houston, numa feira ao ar livre cinco homens envolveram-se em confrontos tendo dois sido mortos e cinco ficaram gravemente feridos.

Horas mais tarde, em Laguna Woods na Califórnia um atirador matou uma pessoa e deixou mais quatro gravemente feridos na Igreja Presbiteriana de Taiwan Irvine. O homem foi dominado e amarrado pelas pessoas no local, o que terá impedido o número de mortos e feridos de ser ainda maior.